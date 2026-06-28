IU critica que el refugio de Cimavilla no cuente con personal municipal

El portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, reclama que el refugio antiaéreo de Cimavilla y las baterías de costa, que se proyectan abrir a finales de año, estén atendidas por personal propio de la Fundación Municipal de Cultura, en vez de recurrir a contrataciones externas para la atención al público y las visitas guiadas.

"La creación de nuevos equipamientos culturales debe venir acompañada de la dotación del personal municipal necesario para su funcionamiento", señala el edil. Suárez Llana incluye esta crítica en los reproches que la coalición de izquierdas hace al gobierno local gijonés por la externalización de servicios de atención al público y de parte de la actividad en museos y centros culturales, en lugar de contratar personal propio. "Sucede ya en la Ciudadela de Celestino Solar y en la Villa de Veranes, y nos preguntamos si este va a ser también el modelo para el Centro de Arte en Tabacalera", indica.

El portavoz municipal de IU también reprocha al gobierno local que recurra a la compra de una máquina de autopréstamo para la biblioteca del Ateneo de La Calzada, para paliar la falta de personal en la misma.

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Añade que "las bibliotecas llevan tiempo recurriendo a una empresa de servicios para realizar labores para las que carecen de formación y que son propias del personal municipal, y ahora recurrirán también a máquinas. Lo que sea con tal de no crear nuevas plazas de bibliotecarias y de ayudantes de biblioteca", señala Suárez Llana, para quien "la política de personal de la Fundación afecta a la calidad de los servicios culturales que se prestan", por lo cual reclama un cambio en la misma por parte de ese organismo autónomo municipal, para dotar a los equipamientos de la Fundación del personal necesario para su correcto funcionamiento.