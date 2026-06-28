Manuel Azaña y Cimavilla

El cerro de Santa Catalina es protagonista en "Gaceta de Madrid" (número 245, página 1594) del 2 de septiembre de 1931; hablamos del antecedente en tiempos republicanos del "Boletín Oficial del Estado" (BOE). El presidente del gobierno de la República, Niceto Alcalá-Zamora y Torres, y el ministro de la Guerra Manuel Azaña Díaz firmaban este Decreto:

"De acuerdo con el gobierno de la República vengo en autorizar al ministro de la Guerra para que presente a las Cortes un proyecto de ley cediendo al Ayuntamiento de Gijón el cerro de Santa Catalina, propiedad del Estado y usufructuado por el ramo de Guerra, para que lo dedique a parque, jardines y otros fines de cultura e instrucción. Dado en Madrid a primero de septiembre de mil novecientos treinta y uno".

En la misma página se relataba que la posición del Cerro tenía en ese momento escaso valor defensivo y que ya varias veces, durante los últimos años, el Ayuntamiento de Gijón había pedido esa cesión al municipio, aunque nunca se había resuelto el asunto, "las baterías existentes supondrían en caso de conflicto más bien un peligro para la población porque los fuegos dirigidos contra la batería los recibiría la ciudad".

Volvemos a "Gaceta de Madrid" de casi dos meses después: "Gaceta de Madrid" del 23 de octubre de 1931, número 296, página 436. Leemos ahí:

"Se cede gratuitamente al Ayuntamiento de Gijón el cerro de Santa Catalina, propiedad del Estado, usufructuado por el ramo de Guerra para destinarlo a parques, jardines y otros fines de cultura e instrucción corriendo a cargo de la referida Corporación los gastos de todas clases que con motivo de esta cesión pudieran ocasionarse. Por tanto mando a todos los ciudadanos que coadyuden al cumplimiento de esta Ley, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la hagan cumplir. Firmado, Manuel Azaña Díaz ministro de Guerra e Indalecio Prieto Tuero ministro de Hacienda".

La creación de los parques del cerro de Santa Catalina y de Los Pericones, la prolongación de la calle Marqués de San Esteban hacia La Calzada o la creación de una ronda de circunvalación del casco urbano, así como la ejecución de una estación central de ferrocarril, fueron planteadas en el documento "Reformas Urbanas de Gijón", redactado en 1937, en plena guerra civil, por el arquitecto José Avelino Díaz y Fernández Omaña.

Escribía en el diario "Avance" el 5 de febrero de 1937 el aparejador Guillermo Rionda, en esos años concejal de urbanismo: "Con las reformas y urbanización iniciadas en esos lugares, la ya empezada reforma general de la Playa admiración una vez hecha de todo "urbanista" por exigente que éste sea –y la construcción del mirador de Santa Catalina donde cómodamente se ha de recrear el visitante dominando Gijón y todo el mar que la baña– se habrá realizado una reforma y ensanche, acoplando la ciudad con el campo, como algunos gijoneses soñaron. A nadie mejor que a la Comisión de Obras Públicas Urbanas y a la Gestora Municipal le corresponden velar hasta convertir ese sueño en realidad".

La guerra civil terminó y damos un salto hasta la década de 1980. El "Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Gijón" fue redactado a inicios de esa década por Ramón Fernández-Rañada, Gerhard Loch, José Ramón Menéndez de Luarca y Carlota Navarro Palanca. Este Plan (el "Plan Rañada") fue fundamental para el desarrollo urbanístico posterior de la ciudad, entendiendo que la ordenación del territorio era obligada a través de una normativa democrática, y debatida en todos los foros de la ciudad. En ese Plan estaba, entre muchas más cosas, la creación del parque de Santa Catalina en Cimavilla.

Del Plan Rañada emanan los planes para recuperar Cimavilla y el puerto. Dos hechos importantes podemos citar. Uno cuando el Ayuntamiento de Gijón recupera el cerro de Santa Catalina que había sido durante décadas del ministerio de Defensa, y por otro lado las sucesivas campañas arqueológicas que descubrieron –en Cimavilla y en otros puntos– el origen de Gijón a los gijoneses y gijonesas. El arquitecto ovetense Francisco Pol Méndez dirigido un equipo que buscaba la rehabilitación de Cimavilla y su revitalización.

Durante muchos años la ciudad de Gijón tuvo un buen número de metros cuadrados cerrados a la ciudadanía, eran terrenos militares. La parte más alta de Cimavilla era una zona militar y "ni los más viejos del lugar" recordaban haberla pisado. Tuvo que ser ya en la década de 1990, ya unos cuantos años más tarde de la llegada de la democracia a los Ayuntamientos cuando eso fue posible, y cuando se trasformaron también en parque los terrenos de La Providencia en el otro extremo de la bahía. Si en los antiguos terrenos militares del cerro de Santa Catalina se levanta "Elogio del Horizonte", de Eduardo Chillida, en La Providencia y alrededores existe un museo al aire libre con vanguardistas esculturas.

Todo empezó el 4 de diciembre de 1981: "El Ayuntamiento de Gijón adquiere el cerro de Santa Catalina y el cuartel de El Coto por 175 millones de pesetas". Pero medio siglo antes, en 1931, estuvo Azaña.

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Vemos a Manuel Azaña Díaz, a la izquierda de la imagen, en el Club Astur de Regatas el 13 de agosto de 1933, tomando café junto a otras personas, con la playa de San Lorenzo de fondo. Desde 1936 hasta 1939 fue Azaña, de Izquierda Republicana, presidente de la República Española. Desde el 26 de noviembre de 1931 hasta 1937 llevó su nombre la que ahora es la calle de Manuel Llaneza. Además existió en Gijón la travesía de Manuel Azaña que fue la actual calle Palencia. Manuel Azaña murió en el exilio francés en 1940. La imagen de la derecha se conserva en el Muséu del Pueblu d’Asturies, dentro de la colección del fotógrafo Constantino Suárez.