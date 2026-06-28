Massiel, "muy contenta" y ya de camino a Gijón para ser nombrada Hija Adoptiva

"Muy contenta" y también con "mucho lío", Massiel, nueva Hija Adoptiva de la ciudad, se prepara para llegar hoy al Gijón que la vio crecer. La cantante se subirá mañana, día de San Pedro, a las tablas del Jovellanos (19.0 horas) por una gala de distinciones de la ciudad que premiará también con la medalla de Oro de la Villa a los Misioneros Claretianos, fundadores del colegio Corazón de María, con las medallas de Plata al jesuita monseñor Enrique Figaredo Alvargonzález y a la Feria del Libro de Xixón (FeLiX). "Recibimos esta distinción con el corazón agradecido y con profunda humildad", dicen los claretianos. El entorno de la feria literaria y de Figaredo hablan, por su parte, del "orgullo" de una distinción "que sale de la ciudad".

Antes de ser Massiel, la cantante era María de los Ángeles Felisa Santamaría Espinosa y, aunque nacida en Madrid, pasó gran parte de su infancia y juventud en Gijón, de donde era originaria su madre. En su niñez conoció a la gijonesa Blanca Nieves Pérez, de 84 años, que sigue siendo hoy una de sus mejores amigas. "Tenemos muchos recuerdos de juventud juntas. Cuando empezó a cantar nos tuvimos que distanciar un poco, pero hemos estado cerca toda la vida. Es una amiga de las de verdad", celebra Pérez, que, aunque desde hace ahora más de una década vive en Murcia, ya se encuentra estos días de visita en Gijón para acompañar a la cantante.

Ambas no acaban de reconocer del todo la ciudad de antaño. "En Corrida cambiaron todas las tiendas: quedan las dos farmacias y la fachada del Robledo", bromeaba ayer Pérez. Massiel, mientras, espera poder llegar hoy a la ciudad, acompañada de su familia, y tener unas horas de descanso antes de la gran cita.

Por la izquierda, de pie y en primer término, Jaime Priede, Miguel Marinero (amigo de Massiel), Carmen Moriyón y Arturo Muiño y, tras ellos, Aitor Castaño, el librero Rafa Gutiérrez y Javier Figaredo, junto a toda la Corporación municipal, en el pleno de honores del pasado 5 de junio. / Marcos León

Los Misioneros Claretianos, por su parte, estarán representados mañana en el Jovellanos por Adolfo Lamata, Superior Provincial de la Provincia de Santiago, y por Arturo Muiño, superior de la comunidad claretiana de Gijón. Aitor Castaño, director del Colegio del Corazón de María, explica: "Para nuestro colegio, que forma parte de la institución con raíces y valores religiosos galardonada, este reconocimiento no es solo un honor, sino también un compromiso renovado".

Abajo, por la izquierda, Massiel y Kike Figaredo.

El responsable educativo considera que la distinción ayudará a la comunidad a conservar sus valores. "Nos recuerda que la educación que ofrecemos debe seguir siendo cercana, basada en los valores del evangelio y guiada por el servicio a los demás", afirma. Por lo demás, Castaño habla en nombre de la congregación para agradecer "sinceramente" el reconocimiento. "Es un gesto que sentimos como propio, porque nace del vínculo diario con las familias, feligreses, alumnos y todos quienes caminan a nuestro lado desde hace 124 años", cuenta.

Misión en Camboya

Ya se había anunciado que Kike Figaredo no podrá recoger su medalla de Plata por continuar con su misión en Camboya. Acudirá en su lugar Nicanor, uno de sus hermanos, que explica que "para la familia es un orgullo" recoger una distinción que a su juicio tiene una relevancia especial. "Es bonito ver la aprobación por parte de instituciones y de la gente", explica. Nicanor Figaredo considera que la medalla de Plata se interpreta en el entorno del religioso como "una demostración de cariño tanto hacia a él como hacia sus proyectos", y también estos últimos tendrán una relevancia especial en la gala de mañana. Aunque el religioso no pueda estar presente en la gala de distinciones, hace ahora algo más de un mes, en una entrevista a este diario, señaló su "alegría" por ser premiado por su ciudad, que frecuenta siempre que su trabajo en Camboya se lo permite.

Noticias relacionadas

Por último, la Feria del Libro estará representada mañana por Jaime Priede, su director, y por Daniel Álvarez, presidente del Gremio de Editores de Asturias y cofundador de Hoja de Lata. "La FeLiX es un proyecto de ciudad, así que estamos agradecidos y, a la vez, con la responsabilidad de representar la identidad de Gijón", señala el director, que agradece la colaboración de instituciones, editoriales, autores y librerías en el evento. Esta complicidad la destaca también el responsable de los editores. "La FeLiX tiene la generosidad y la amplitud de miras de incluir a todos los actores del mundo del libro, frente a otros eventos que excluyen a las editoriales", cuenta. Para él, la Feria, que acaba de cerrar su décima edición, está "consolidada" como uno de los principales eventos literarios del país y como el más relevante de Asturias "en cuanto a calidad y numero de participantes".