Medallas, folclore, bendición de aguas y hasta puertas abiertas en el Acuario: Gijón se prepara para festejar a su patrón San Pedro

Los ritmos de las agrupaciones folclóricas, coros y grupos de danza ya se dejaron sentir este domingo en Gijón como aperitivo a la intensa jornada festiva prevista para honrar a San Pedro, patrón de la ciudad, en una jornada con entrega de honores y distinciones, bendición de aguas, música y bailes, fiestas en barrios y parroquias y hasta puertas abiertas en el Acuario de Poniente.

Los primeros en poner el ritmo, aunque fuese bajo el orbayu, fueron el grupo folclórico “El Xolgoriu” en la iglesia de Jove, la Andecha de Cultura Tradicional Na Señardá en el Campo Valdés y el grupo folclórico “Marabayu” en la plaza del Marqués.

Ese mismo ritmo seguirá mañana lunes por distintos puntos de la ciudad y como apuesta de la empresa municipal Divertia por "la conservación y promoción del patrimonio cultural y festivo de la ciudad, acercando a la ciudadanía las expresiones artísticas tradicionales que forman parte de su identidad", coros y danzas "Flor de Xaranzaina" estarán en Castiello (12.30 horas), el grupo folcórico "El Turrxón" en El Arbeyal (12.30 horas), la Asociación Coros y Danzas Jovellanos en la plazuela San Miguel (19.00 horas), la agrupación folclórica asturiana "Los Xustos" en el Seis de Agosto (20.00 horas), el grupo folclórico "Trebeyu" en la plaza del Marqués (20.00 horas) y Coros y Danzas del Grupo Covadonga en el Campo Valdés (20.00 horas).

Distinciones en el Jovellanos

Las campanas de la iglesia parroquial de San Pedro sonarán al mediodía para la misa del patrón. Al párroco del templo, Javier Gómez Cuesta, se sumarán el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y del obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Martínez Camino. Entre los feligreses estará buena parte del gobierno local, con la alcaldesa, Carmen Moriyón al frente.

Nico Martínez / Ángel González

Tras la misa se procederá a la tradicional bendición de aguas del Cantábrico, una cita en la que no falta también la música.

La Corporación, con los portavoces municipales sobre el escenario, se juntará ya por la tarde en el teatro Jovellanos para la entrega de honores y distinciones de la villa de este año. Por un lado, la cantante Massiel recibirá el título de Hija Adoptiva de Gijón. La medalla de Oro de la Villa a los Misioneros Claretianos, fundadores del colegio Corazón de María, con las medallas de Plata al jesuita monseñor Enrique Figaredo Alvargonzález y a la Feria del Libro de Xixón (FeLiX).

Medallas, folclore, bendición de aguas y hasta puertas abiertas en el Acuario: Gijón se prepara para festejar a su patrón San Pedro / Ángel González / Fernando Rodríguez

La fiesta por San Pedro se extiende, además, por toda la ciudad. La parroquia de Castiello y barrios como Jove o el Polígono se encuentran estos días festejando sus fiestas con una amplia oferta que va de la música a los juegos.

Puertas abiertas en el Acuario

A la celebración del día de San Pedro se suma también el Acuario Bioparc, que ha aprovechado el día 29 de junio para celebrar con los ciudadanos su veinte aniversario. En concreto, con la iniciativa "paga lo que quieras", un acceso libre al espacio junto a la playa de Poniente en el que los asistentes pagarán lo que consideren al finalizar la visita sin un importe mínimo establecido. Todo lo recaudado se destinará a la Fundación Bioparc, que impulsa proyectos de conservación de especies amenazadas, protección de ecosistemas y educación ambiental.

Además del recorrido completo por el Acuario, con más de 60 acuarios y una veintena de terrarios que alberga cerca de 480 especies, los asistentes podrán disfrutar de la exposición permanente "Microclimas", una de las últimas incorporaciones. Las puertas se abrirán a las 10.30 horas y el último acceso podrá realizarse hasta las 19.30 horas (el cierre del Acuario será a las 21.00 horas). No es necesaria inscripción previa.