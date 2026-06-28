El ritmo de "Bresh" desafía a la lluvia y conquista la tercera noche de Metrópoli en Gijón: "Esto es un fiestón"

No hay dos sin tres. Gijón, y especialmente el público más juvenil, disfrutó por todo lo alto de la tercera noche del Festival Metrópoli con el espectáculo argentino "Bresh". La sesión, que contó con distintos djs y bailarines, invadió el recinto ferial Luis Adaro de música latina y temas de moda que cantaron al unísono muchos de los que se dieron cita frente a un escenario repleto de colorido y en el que predominaban los tonos rosas. "Esto es un fiestón", afirmaron los asistentes.

A pesar de que la jornada estuvo marcada por el cielo encapotado y la lluvia, la meteorología respetó y el espectáculo "Bresh" se pudo desarrollar sin inconvenientes.

Tras triunfar por enésima vez el sábado en Ibiza y Madrid, "Bresh" -conocida como "la fiesta más linda del mundo"- diseñó para Gijón una sesión reguetonera que rápidamente conquistó a los grupos de amigos que no quisieron desaprovechar la oportunidad de vivir una noche en la que la diversión estaba garantizada. Sobre el escenario llamaban la atención dos osos hinchables y cuatro árboles artificiales de color rosa.

Enol Ruiz y Jesús Fernández, ambos de Gijón, no dudaron en volver a disfrutar de "Bresh" en Metrópoli tras su primera experiencia en 2025. "Vinimos el año pasado y nos encantó. Está muy chulo cómo adornan el escenario y, sobre todo, el ambiente que generan", apuntaron Ruiz y Fernández, antes de añadir que "el año pasado llovió y aún así nos moló mucho, así que la lluvia de esta vez no nos ha hecho dudar sobre venir o no".

El ritmo de Bresh conquista la tercera noche de Metrópoli en Gijón: "Esto es un fiestón" (en imágenes) / Ángel González

José Díaz, otro joven gijonés, vivió por primera vez el show de "Bresh". "Me encanta lo que ofrecen porque ponen la música con la que hemos crecido los más jóvenes", comentó Díaz, que resaltó que "son canciones que te prácticamente te obligan a moverte y a bailar con los amigos".

La música urbana, el pop y los hits más reconocibles de la década marcaron el ritmo de una noche pensada para no bajar la intensidad. Las canciones de artistas como "Ozuna", "Anuel" y "Bad Bunny" fueron las más repetidas.

El público respondió de principio a fin con una energía constante, coreando canciones y ocupando cada rincón del espacio situado frente al escenario principal.

Tras el concierto, la mayoría de los asistentes abandonaron el recinto con la sensación de haber vivido una de las noches más potentes de esta edición de Metrópoli.