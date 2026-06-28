El Festival Metrópoli llena estos días el recinto ferial de cultura urbana y el tatuaje ha vuelto a tener un espacio destacado hasta este domingo en el pabellón Asturias, donde se ha desarrollado la "International Tattoo Expo". Un centenar de profesionales trabajaron desde que arrancó el certamen mientras el público observaba, se informaba o buscaba inspiración para sus futuros diseños. "Se ha generado un ambiente estupendo. Siempre merece la pena venir", expresaron los artistas que demostraron su precisión y creatividad a miles de personas.

La zona dedicada al tatuaje ha reforzado en esta edición unos atractivos que conquistaron a numerosos grupos de amigos y familias durante todo el fin de semana. Debido a lluvi y a la meteorología inestable, ayer creció el número de visitantes de un área en el que había espacio para todas las edades.

Aunque había tatuadores asturianos, la mayoría procedían de otras comunidades autónomas. Uno de los que se estrenaba en Metrópoli era el gallego José "Black" Hernández, quien este domingo plasmó sobre la espalda del langreano Alejandro Díaz un ornamento. "Me ha parecido un festival de 10. No he parado de tatuar estos tres días y esto nos ha servido para darnos visibilidad y conocer a otros compañeros del gremio", desarrolló Hernández, que no dudó a la hora de afirmar que la "Tattoo Expo" de Metrópoli es "una de las más potentes en las que he estado".

De acuerdo con sus palabras se mostró el madrileño Jesús Posilio, gerente del estudio Bitácora. "Este es un festival en el que se juntan muchos tipos de disfrute. Sentimos mucho la calidez y el cariño de la gente. Son como unas vacaciones de trabajo", destacó Posilio, al tiempo que su compañera Elsa Varo realizaba un tatuaje a Miguel Ángel Mora. "Me estoy haciendo la figura de 'Rize Kamishiro', que es mi personaje de anime favorito", explicó Mora.

Tres días de piel, arte y aguja en Metrópoli: la "Tattoo Expo" llega a su fin tras un fin de semana exitoso en Gijón (en imágenes) / Ángel González

Por su parte, el santanderino Daniel de la Fuente, "Tuelo Tattoo", dedicó la última jornada a hacerle un tatuaje a su paisana Nicoleta Tacu. "Ha sido una gran experiencia venir aquí por segunda vez", aseguró De la Fuente.

Una de las novedades de este año ha sido una zona para niños en la que hubo talleres de graffiti, Lego, juegos de cartas y chapas e imanes. Allí, artistas urbanos como el corverano "Poch", que impartió un taller a alrededor de 20 niños. "Ellos han disfrutado mucho y nosotros igual o más", afirmó "Poch", que añadió que "ojalá estas actividades de la exposición de tatuajes durasen más días".

Por otro lado, a los puestos de los tatuadores y a la zona para los más pequeños se sumaron diferentes espectáculos de baile y concurso de escanciado de sidra para los profesionales.

Rodeados de música, multitudes y buen ambiente, la "Tattoo Expo" ha cerrado tres días de actividad en los que Metrópoli ha mostrado su lado más creativo y atrevido.