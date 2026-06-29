El Arzobispo de Oviedo clama en Gijón contra "algunas gobernanzas mendaces y cloacas" y denuncia un intento de utilización política de la visita del Papa a España

La celebración de la festividad de San Pedro en Gijón sirvió este lunes de marco al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, para criticar lo que considera que fue un intento de utilización política de la visita del Papa León XIV a España y clamar contra "gobernanzas mendaces y sus cloacas".

En una iglesia de San Pedro abarrotada de fieles, el Arzobispo calificó de "milagro explosivo" la reciente visita a España del Santo Padre, que "ha coincidido con una urgente necesidad que adolecíamos nosotros en este escenario mundial y también nacional".

Una referencia que concretó en "todos los envites, los embates que nos asolan desde los tambores de guerra internacionalmente, desde la saturación de conducción política de algunas gobernanzas mendaces y sus cloacas. Todos los desafíos que cultural y socialmente nos provocan los terremotos varios, como este que lamentamos en Venezuela y el que queremos hacernos cercanos, afectuosos y solidarios, cristianamente hablando".

Para Sanz Montes la visita de León XIV eliminó la "orfandad" que sufría el pueblo, que vinculó a "todas las crisis de tibieza y complejo eclesial que nos debilitan hasta confundirnos".

Poco después fue cuando el arzobispo hizo referencia a lo que considera que fue un intento de utilización política de la visita papal a España: "lo que es cierto es que hubo tentativos de utilizar la visita papal como distracción por parte de algunos políticos, aprovechando el giro del Santo Padre para salir en la foto o deslizar sus fijaciones", señaló. El arzobispo consideró que esos intentos quedaron eclipsados por el Papa.

"Bizums" para rehabilitar la torre

Entre quienes escucharon sus palabras estaban la alcaldesa, Carmen Moriyón y representantes de los grupos políticos de Foro Asturias, PP y Vox en el Ayuntamiento de Gijón, sin ninguna presencia de representantes de las formaciones políticas de izquierdas.

Como suele ser habitual cuando el Arzobispo oficia la misa del día de San Pedro, fue también el propio Sanz Montes el encargado de proceder posteriormente a la bendición de las aguas del Cantábrico junto a la Alcaldesa. Minutos antes había amainado la lluvia. "El párroco tiene el mando a distancia", bromeó el Arzobispo antes de salir del templo hacia el Campo Valdés.

Antes de bendecir las aguas, el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, dirigió unas palabras a los asistentes, como es tradición. Entre otros asuntos, recordó la obra de rehabilitación que necesita la torre de la iglesia mayor de Gijón, "el monumento más fotografiado de Gijón, que ahora más que fotos necesita que le mandéis bizums", les dijo. La parroquia necesita obtener fondos para acometer esta importante obra.

Javier Gómez Cuesta, que lanzó un mensaje de solidaridad con Venezuela por los terremotos que la han asolado, también recordó que este año se cumplen 25 desde que San Pedro volvió a ser día festivo en Gijón "por gracia de la entonces maternal y laboriosa alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, a quien le rindo el mayor de los agradecimientos, además, por llevar la ciudad como una familia, a veces arisca y revoltosa, pero ella haciendo honor a su nombre, puso paz".

No faltaron referencias a las personas e instituciones distinguidas con las medallas de la villa, que se entregan este mismo lunes, la petición reiterada todos los años de que se mejoren las condiciones de Cimadevilla y el deseo de que el Sporting de Gijón suba a primera división.