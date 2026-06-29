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Concentración de Asturias Laica a las puertas de la iglesia de San Pedro

Decenas de personas criticaron la presencia de autoridades públicas en la misa por el patrón de Gijón

Algunos de los asistentes a la protesta de Asturias Laica, ayer, en la explanada del Campo Valdés.

Algunos de los asistentes a la protesta de Asturias Laica, ayer, en la explanada del Campo Valdés.

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N. M. R.

Al tiempo que la misa previa a la bendición de aguas se realizaba en el interior del templo de San Pedro, decenas de personas se reunieron fuera de la iglesia para criticar la presencia de políticos en esta celebración religiosa. La protesta, al igual que otros años, fue convocada por Asturias Laica, una entidad que acostumbra a convocar concentraciones en fechas como la del 29 de junio, en la que se celebra el patrón de la ciudad.

A pesar de la lluvia que caía sobre Gijón al mediodía, los integrantes de Asturias Laica no fallaron a su cita habitual y se citaron frente a la iglesia de San Pedro antes de que los asistentes a la homilía salieran para llevar a cabo la bendición de las aguas. En las pancartas que portaban se podían leer mensajes como "No a la presencia de autoridades públicas en actos religiosos" y "Ayuntamiento laico". Entre los asistentes a la misa y a la posterior bendición de las aguas estuvieron la la alcaldesa, Carmen Moriyón y representantes de los grupos políticos de Foro Asturias, PP y Vox en el Ayuntamiento de Gijón. No hubo representantes de las formaciones de izquierdas.

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