El edificio histórico de la calle Covadonga vuelve al mercado por 2,8 millones

El grueso del edificio histórico de la calle Covadonga número 24, en esquina con San Bernardo, vuelve al mercado por 2,8 millones de euros. El inmueble, que hace ahora dos años ya comenzó a comercializarse, ve ahora reactivada su operación a través del Grupo Horizonte, empresa vinculada al empresario Diego Baeza, presidente del Real Avilés. Según explican fuentes de la entidad, lo que sale ahora la venta son las cuatro últimas unidades del edificio, que son, también, las "piezas principales" del inmueble: tres viviendas de 180 metros cuadrados en la primera, segunda y tercera planta, todas ellas alineadas en la esquina noble del complejo, y el ático bajo cubierta que corona el inmueble.

El equipo de Baeza queda ahora a la espera de interesados y no baraja ningún futuro concreto. "La operación puede articularse en bloque o por unidades independientes, con proyecto o sin proyecto cerrado, lo que permite distintas lecturas", explican desde Asturias Relocation & Legal Globe Real Estate, la asesoría inmobiliaria que está acompañando a Horizonte en esta venta.

El primero derecha, durante muchos años sede de Foto Acuña, está registrada como oficina, si bien a juicio de Grupo Horizonte "por su escala, ubicación y configuración constituye una pieza de enorme interés para una eventual puesta en valor residencial o patrimonial" si se logran los permisos oportunos. Las dos plantas encima de este local ya tenían configuración de vivienda y en conjunto "constituyen el corazón arquitectónico del edificio" por centrar la esquina noble. "Son espacios de una presencia poco común: techos de más de tres metros, carpinterías y galerías plomadas en hierro forjado, una luz vertical que entra prácticamente de suelo a techo y una perspectiva abierta sobre la ciudad", recalcan las mismas fuentes.

El ático, por su parte, es el cuarto izquierda del inmueble y tiene unos 77 metros cuadrados construidos. "Puede funcionar como vivienda independiente, estudio, apartamento auxiliar, espacio para invitados, personal de apoyo o hijos con autonomía, en función del proyecto final del comprador", consideran desde Asturias Relocation.

Añaden los responsables de la venta que dos de las unidades están actualmente ocupadas: cuentan con contratos de arrendamiento a plazo fijo. También que Grupo Horizonte está abierta a recibir una oferta "en bloque", pero también a comercializar cada unidad por separado. "No obstante, la lectura más excepcional se produce cuando se contemplan como conjunto, porque permiten construir una posición vertical de aproximadamente 540 metros cuadrados en tres plantas principales, más una unidad adicional", comentan desde la asesoría inmobiliaria, que enmarcan esta operación en "un cambio más amplio de la demanda hacia el norte de España", donde a su juicio ciudades como Gijón con edificios históricos disponibles ofrecen "una alternativa más discreta, ecológica y auténtica a los mercados de lujo más expuestos del país". "Un edificio patrimonial de esta escala y visibilidad en el corazón urbano de Gijón representa una oportunidad escasa y cada vez más atractiva", dicen.

El edificio número 24 de la calle Covadonga fue un proyecto impulsado por el filántropo y benefactor gijonés Dionisio Cifuentes, que encargó la obra en 1895 sirviéndose de planos de otro ilustre pensador local, el arquitecto Mariano Marín Magallón. Data de 1899 y desde entonces se erige como uno de las apuestas arquitectónicas más reconocibles de la zona centro.

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La fachada conserva buena parte de sus ornamentos originales, entre ellos las iniciales de su impulsor ("D.C.") coronando la cornisa del ático. Hace ahora dos años trascendía que el complejo iniciaba su proceso de comercialización para destinarse principalmente a viviendas de lujo después de que los bajos comerciales recibiesen el aviso de un inminente cambio de propiedad que no afectaría a corto plazo a sus negocios. Desde entonces, el resto del edificio ya ha cambiado de manos, si bien el grueso de la operación se considera que la centran estas tres plantas de la esquina noble que se relanzan ahora. "Es una operación que busca preservar patrimonio urbano, atraer compradores con visión y crear vivienda singular con rigor jurídico y sensibilidad por la ciudad", dicen desde la asesoría. El inmueble, como es lógico, está protegido y catalogado.