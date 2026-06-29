"Nada fue un error" para Coti en Metrópoli: el cantautor argentino invade Gijón de nostalgia y esperanza con sus grandes éxitos
El artista realiza un repaso por sus grandes éxitos ante un público que reunió a distintas generaciones: "Hemos crecido con su música"
Gijón volvió a vivir este lunes una jornada gris marcada por la lluvia y el cielo encapotado. Esa sensación cambió, al menos en el recinto ferial, tras caer el sol. La oscuridad se transformó en alegría y esperanza de la mano de la música de Coti, que triunfó en el recinto ferial completando un concierto muy aplaudido en Metrópoli y en el que incluso subió a algunos asistentes a bailar sobre el escenario.
La cuarta noche del certamen, que a pesar del cielo oscuro volvió a esquivar la lluvia como ya ocurrió el domingo, reunió a jóvenes y mayores con motivo de un recital en el que todos gritaron al unísono temas como "Nada fue un error" y "Antes que ver el sol".
El artista saltó al escenario principal de Metrópoli pasadas las 22.00 horas y cantando "Otra vez", la canción con la que abrió un repertorio pensado para conectar desde el primer momento con varias generaciones de seguidores. "Volver a Gijón siempre es una buena noticia para nosotros", expresó Coti, acompañado por cinco músicos.
Aunque la asistencia fue menor que en otras jornadas, el ambiente comenzó a crecer a medida que avanzaba el concierto. Indudablemente, Coti dejó claro este lunes que todavía está repleto de energía a sus 53 años.
Entre los asistentes que se hicieron hueco en las primeras filas estaban los gijoneses Cristina González y Alexis Blanco, muy ilusionados por poder escuchar a Coti en su ciudad.
"Tengo un disco suyo de actuaciones en directo y me gusta mucho su voz", comentó González, antes de agregar que "sus temas eran algunos de los que más se escuchaban cuando éramos jóvenes, así que es bonito verle aquí".
Otra de las presentes era la mierense Gema Torre, que ensalzó el tipo de artista que es el argentino. "Es un cantautor que canta desde el corazón y la música muy buena. Tiene un ritmo muy entretenido", señaló Torre.
La interacción con el público y la intensidad del concierto se mantuvo por todo lo alto de principio a fin. El pop-rock de Coti Sorokin puso de manifiesto que la decisión de Metrópoli de contar con el argentino para su edición 12+1 fue todo un acierto.
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