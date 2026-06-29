Belén Rodríguez Nuere, hija de Pedro Rodríguez Alonso de la Puente, fallecido en 1990 y uno de los tres arquitectos que participaron en la construcción de la Universidad Laboral de Gijón, junto a Luis y Ramiro Moya, ha entregado al Ayuntamiento el proyecto original de las instalaciones deportivas de la Laboral que su padre hizo en 1956, incluyendo los planos de la piscina que ahora está rehabilitando el Consistorio. Los planos serán claves en esa rehabilitación, dado que el Ayuntamiento quiere recuperar el diseño original de la piscina, que sufrió modificaciones varias décadas después.

Gijón recupera los planos originales de la piscina de la Laboral

"El de las piscinas y la zona deportiva fue el último de los 16 proyectos que hubo en la Universidad Laboral. Se llegó a proyectar una obra más grande, con un campo deportivo de espectáculo y una piscina olímpica, zonas de competición que no llegaron a hacerse. Lo que se hizo fue sólo para la formación de los alumnos en educación física" y recreo, explica Belén Rodríguez. El recorte de gastos en el proyecto de la Laboral, tras la defenestración del ministro José Antonio Girón de Velasco, fue lo que motivó que no se ejecutaran las zonas de competición. Pese a ese contexto, el arquitecto apuntaba en la memoria del proyecto que se ejecutó que aunque había que restringir el gasto "se debía poner un marco que no hiciese desmerecer el cuadro, prácticamente terminado" de la Laboral. La hija del arquitecto apunta que además de zona de recreo con la piscina y las canchas y campos deportivos, esta parte de la Laboral también era la zona de acceso principal de alumnos y personal, ya que la entrada actual por el atrio se reservaba para eventos.

Gijón recupera los planos originales de la piscina de la Laboral

En la memoria del proyecto se puede leer cómo los arquitectos incluyeron un campo de fútbol a pesar de considerar más aconsejables otros deportes: "se han dosificado las instalaciones deportivas en atención, sobre todo, a la perfecta formación física de los jóvenes. Por ello se han prodigado los deportes que como el baloncesto o el balonvolea son de formación integral y simétrica y se han descartado otros como el tenis de tipo incompleto y asimétrico. Sin embargo, el fútbol, inadecuado y asimétrico, se ha admitido en atención a su popularidad. Como con campo o sin él jugarían al fútbol, se ha considerado mejor, que sean bien dirigidos, que a su arbitrio", se indica en el proyecto.

Gijón recupera los planos originales de la piscina de la Laboral

El proyecto original incluía una zona de juegos libres y recreativos y una zona principal de deporte. Dentro de esta última está la piscina compuesta por una central de 25 metros y dos laterales de chapuceo separadas por dos puentes de la central. Todas con estanque único. La parte central de la piscina incluía trampolines y en los laterales toboganes. En los jardines también se diseñaron cuatro campos de baloncesto y uno de hockey sobre patintes, todos con graderíos y vestuarios.

Un sector para recreos cubiertos, un aparcamiento para 642 bicicletas, campos de juego para fútbol, hockey sobre hierba, balonmano a 11 y balonmano a 7 y para rugby no reglamentario, cuatro frontones, un gimnasio, un campo de béisbol y boleras también formaban parte de este proyecto. "He entregado al Ayuntamiento con todos los detalles, para que sepa lo que se va a encontrar; está todo detallado", señala Belén Rodríguez sobre el proyecto de la zona deportiva. La documentación con los planos de su padre la tenía guardada su madre, que con más de 80 años hizo una base de datos con toda la planoteca, algo que Belén Rodríguez acaba de heredar.

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El concejal de Deportes, el popular Jorge Pañeda, quiso expresar el "agradecimiento público a la familia de Pedro Rodríguez Alonso de la Puente, arquitecto clave del equipo técnico que formó parte del grupo de trabajo, junto a Luis y Ramiro Moya, de la construcción de la Universidad Laboral y autor del diseño de estos espacios deportivos". Pañeda resalta que los planos constructivos reales de la zona deportiva son "una documentación de un valor extraordinario, que será fundamental para continuar con el trabajo de restauración y recuperación de estos espacios respetando al máximo su diseño original y su enorme valor patrimonial". El edil del PP también agradeció a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral que lo pusieran en contacto con la familia de Pedro Rodríguez Alonso de la Puente.