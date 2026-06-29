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Gijón rinde tributo a los Claretianos, Massiel, Kike Figaredo y la Feria del Libro: "Sois el retrato de lo que somos y la brújula de lo que aspiramos a ser"

El Jovellanos acoge el acto de entrega de las distinciones de la villa en el día de San Pedro

Massiel se lleva el cariño de los gijoneses con besos y fotos a las puertas del teatro

Los galardonados posan con los ediles al final del acto en el teatro Jovellanos.

Los galardonados posan con los ediles al final del acto en el teatro Jovellanos. / Marcos León

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R. Valle

Una medalla y un diploma pueden parecer poca cosa pero para los Misioneros Claretianos, la Feria del Libro de Xixón (Felix), el jesuita Enrique "Kike" Figaredo Alvargonzález y la cantante Massiel son la prueba física de todo el amor y gratitud que Gijón les profesa. Una prueba que se les entregó sobre las tablas del teatro Jovellanos en el acto institucional del día de San Pedro, patrón de la ciudad. Y un reconocimiento, explicó la Alcaldesa, Carmen Moriyón en su discurso final, a los valores del "esfuerzo callado, la entrega a los demás, el amor por la cultura y la fidelidad a la propia tierra y que no son solo medallas que entregamos y dejan de ser nuestra. Más bien al contrario, son el retrato de lo que somos y la brújula de lo que aspiramos a ser".

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"Cuatro distinciones, una sola ciudad. Un Gijón que educa y que acoge, que cuida y que crea; que hunde sus raíces en lo que fue y mira de frente a lo que quiere ser", concretó Moriyón para quienes los distinguidos de este año están unidos por el hijo de "la raíz robusta y la proyección lejana, los podemos identificar con un árbol que siendo Asturias, sería un roble"

Para los Misioneros Claretianos fue la Medalla de Oro de la Villa tras más de cien años de trabajo en la ciudad, que incluye la educación de miles de escolares en las aulas del Colegio de María, el popular Codema. Las medallas de plata fueron para la comunidad de editores, libreros, bibliotecarios, autores y lectores que conforman la Felix en el décimo aniversario de su existencia y para el actual prefecto apostólico de Battambag, Kike Figaredo, que ha conseguido que Camboya esté muy cerca en el corazón de los gijoneses por muy lejos que esté en los mapas de geografía. Y para María de los Ángeles Felisa Santamaría Espinosa, la popular Massiel, fue el reconocimiento como hija adoptiva de un Gijón que no la vio nacer pero a la que unen la raíces familiares y su deseo de sentirse de Gijón.

Massiel compartió protagonismo con el resto de los homenajeados sobre las tablas del Jovellanos pero fue la gran triunfadora en el paseo de Begoña. Tanto a la entrada como a la salida de la ceremonia posó con admiradores, compartió confidencias con fans, se movió al ritmo de las gaitas y hasta besó a alguna pequeña que se encontraba entre el público. Y lo hizo tras mostrar el orgullo y reconomiento de ser ya oficialmente una vecina más de "la ciudad donde no nací pero donde no me hubiera importado nacer porque en ella vivió los mejores años de mi vida".

Massiel con Carmen Moriyón.

Massiel con Carmen Moriyón. / Marcos León

A Massiel le entregó su diploma la Alcaldesa. Una Carmen Moriyón que junto al portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador hizo entrega también de su medalla a los Claretianos representados por el Padre Adolfo Lamata y el Padre Arturo Muiño. Jaime Priede, director de la Feria del Libro y Daniel Álvarez Prendes, presidente del gremio de editores de Asturias, recibieron su medalla de manos de los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Podemos. Y la Vicealcaldesa y portavoz popular, Ángela Pumariega comparticó con la portavoz del PSOE, Carmen Eva Pérez, la entrega de la medalla a Kike Figaredo, que fue recogida por su hermano Nicanor.

La de Figaredo no fue la única ausencia sobre las tablas de un Jovellanos que estrenó nueva escenografía con la firma de Juan Jareño y donde se oyó la música de la Banda de Música de Gijón y de la banda de gaitas Saxum.

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En el lado de los munícipes faltó la portavoz de Vox. Sara Álvarez Rouco decidió no asistir al acto institucional tras no haberse contado con ella a la hora de decidir las medallas que entregarían cada uno de los portavoces de los grupos políticos de la Corporación.

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