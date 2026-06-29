Asi fue la llegada de Massiel al Jovellanos para ser nombrada Hija Adoptiva de Gijón
La cantante acaparó todas las miradas a su llegada al teatro gijonés
S. F. L.
Tratando de atender a la vez a sus seguidores y a los medios de comunicación, avanzando despacio por el centro y con el sonido de gaitas de fondo, Massiel, nueva Hija Adoptiva de Gijón, acaparó todas las miradas en su visita a la ciudad para participar en la gala de distinciones del Ayuntamiento en el teatro Jovellanos. La artista, que trataba de avanzar acompañada por personal municipal, fue recibida cerca del teatro por la alcaldesa Carmen Moriyón. "¡Vamos combinadas!", le comentó la cantante tras ver que ambas llevaban un conjunto blanco y negro.
Junto a Massiel, en este día de San Pedro se oficializa también las condecoraciones con la medalla de Oro a los Misioneros Claretianos como fundadores del colegio Corazón de María y con las medallas de Plata al monseñor Enrique Figaredo Alvargonzález y a la Feria del Libro de Xixón (FeLiX).
El origen gijonés de María de los Ángeles Felisa Santamaría Espinosa está en la calle Canga Argüelles. Es donde vivía su madre, Concepción Espinosa, que pronto conoció al por entonces sastre Emilio Santamaría, el padre de la cantante, que con el tiempo se convertiría en su representante y ayudaría a disparar una carrera musical que desde el principio apuntaba con ser exitosa. En aquellos primeros años Massiel aún no se llamaba Massiel, pero ya comenzaba a interesarse por el mundo de los escenarios gracias en gran parte al cambio de profesión de su padre.
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