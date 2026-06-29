Víctor Montero, impulsa un congreso internacional en República Dominicana: "El Puerto de Gijón no evoluciona ni crece, está más en sueños que en realidades"

Víctor Montero Suárez (Gijón, 1955) es el fundador de la empresa gijonesa Asmar, cuya administradora general es Andrea Campos. Esta empresa gijonesa organiza en marzo el II Forum Caribe Azul, en República Dominicana, un evento que tiene como socios estratégicos al Ministerio de Transportes y a Puertos del Estado de España, y a la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de Estados Americanos. En este simposio se participa por invitación.

¿En qué consiste el Forum?

Un encuentro entre el sistema portuario y marítimo español y los puertos y empresas marítimas de sus homólogos del Caribe junto con organizaciones como la Comisión Interamericana de Puertos, la Asociación Americana de Autoridades Portuarias y la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo. Desde el primer momento hubo una gran receptividad por Puertos del Estado, Marina Mercante, y autoridades portuarias españolas, como Bilbao, Coruña, Tarragona, Baleares, Almería, etcétera. Es un proyecto que está dentro del marco estratégico de internalización del sistema portuario español. También participan las empresas más significativas del sector en España, como Boluda, Astican, Petronor, Haizea Wind, STP, entre otras.

¿Qué puede aportar este evento a los puertos españoles?

Sinergias con sus homólogos del Caribe, en un ambiente de invitación institucional, no un ambiente comercial. Y, además, un acercamiento a empresas que están operando en el Caribe, pero que tienen interés en operar en España. Por ejemplo, ITM Group, un grupo de terminales de cruceros, que ya está en Melilla y en Motril.

¿Porque no hay puertos asturianos en este encuentro?

Desde la organización entendemos que los puertos asturianos tienen poco que aportar a la hora de transmitir o recibir conocimientos cuando aquí cualquier proyecto que quieren hacer tarda 20 años o se diluye por el camino. En comparación, la ampliación del puerto de La Coruña en Punta Langosteira ya es una realidad en cuanto a tráficos y también en el caso de La Coruña lo que está siendo su proyecto puerto-ciudad, de recuperación de casi un millón de metros cuadrados.

Prosiga.

En Bilbao pasa lo mismo y además suma aportando de empresas que a arropan al puerto. Porque en este modelo de congreso se habla del marco legal y estratégico de Puertos del Estado, pero también en un segundo nivel, cada una de las autoridades portuarias habla no de la administración portuaria, sino de su modelo de negocio, acompañado por empresas, para que se vea que no es solamente una imagen o una infografía que se está presentando. Santander también está invitada a esta a esta edición porque tiene un gran operador como es Boluda en contenedores, y además con un desarrollo de la fachada marítima de la ciudad. Yo soy de Gijón, pero por desgracia, veo que el Puerto de Gijón no evoluciona ni crece, está más en sueños que en realidades.

¿A qué se refiere?

A los grandes proyectos industriales. Dentro de un puerto un gran proyecto industrial, en mi modesta opinión, no tiene sentido porque aporta pocos tráficos. Para crear un polígono industrial hay otras zonas, como la Zalia, sin tener que hipotecar durante 30, 40 o 50 años los muelles. Me entristece ver El Musel y el Puerto Deportivo. El resto de los puertos españoles llevan a fin sus proyectos. Santander, un puerto más pequeño, mueve más contenedores que Gijón y empezó con su terminal como quien dice el otro día. A Ferrol, también más pequeño, se ha ido la fábrica de coches de China y su regasificadora ya hace años que está regasificando.

Continúe.

El Puerto de Avilés está claro que está estrangulado por sus limitaciones, al estar en una ría, pero ¿El Musel, por qué no? En el Puerto de Gijón se han gastado 800 millones en su ampliación, se ha reducido el tonelaje y se sigue viviendo del carbón y del mineral de hierro. En Gijón solo se ha pensado en hormigón, cuando lo primero es atender al negocio del Puerto, que es la mercancía. Así es como lo entienden el resto de los puertos. Y en las relaciones puerto-ciudad aquí se ha hecho un abandono, no sólo por parte del Puerto, también por parte de la ciudad que no ha obligado a hacer esas actuaciones entre la punta de Lequerique y la Campa Torres. Gracias a Dios se ha abierto por lo menos la parte de Naval Gijón, pero no se ha tirado el muro de la vergüenza, porque a esos terrenos hay que entrar por un callejón todavía. Y el Tallerón, ¿por qué no se lleva a otra parte, si va a construir tanques, sin hipotecar el frente marítimo de la ciudad?

Uno de los asuntos que se va a tocar en el simposio son los cruceros.

Sí. Las políticas de cruceros tienen que ir acompañadas de buenas políticas turísticas. Cuando el pasajero desembarca sale del ámbito portuario.

Usted vive la mitad del año en Colombia. ¿Cómo ve el drama humano de los terremotos en Venezuela?

Noticias relacionadas

Es una desgracia humana y además en una zona de difícil recuperación. Se suma a una situación de inestabilidad política y grave situación económica de Venezuela y esto va a agravar el drama económico en el que vive el país en los último casi 20 años, donde las inversiones en infraestructuras han sido bastante escasas, que unido a la explotación de los recursos, lleva a que Venezuela sea un estado fallido. Y esto va a repercutir económicamente sobre la recuperación. Como siempre, tendrá que ser Europa y en este caso Estados Unidos por los intereses económicos que tiene, quienes aporten.