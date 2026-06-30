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Andrea Font, cámara y directora, inaugura hoy el ciclo de charlas "Metropolitanas"

La creadora de contenido y empresaria participa en el encuentro organizado por Metrópoli a las 19.00 horas en el Recinto Ferial Luis Adaro

Andrea Font

Andrea Font

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L. L.

"Metropolitanas" continúa siendo el lugar de encuentro en Metrópoli para la conversación, las charlas y los talleres que fomentan la igualdad de género y los principios de no discriminación. Este año contará con con Andrea Font, cámara y directora que inaugura hoy el ciclo de charlas, Gamyris, creadora de contenido que acudirá al evento el 3 de julio y la escritora Paloma Sánchez-Garnica, que participará en el encuentro el próximo día 5.

Cámara todoterreno

Andrea Font, directora y cámara todoterreno, abre hoy a las 19.00 horas el ciclo de charlas "Metropolitanas", en el reicnto ferial Luis Adaro. Ya desde pequeña mostró especial interés por el arte, la fotografía y el vídeo, viendo disparar a su abuelo y a su padre. Teniéndolos a ellos como primeros referentes, pronto encaminó sus estudios y sus pasiones hacia el mundo de la fotografía y el vídeo. Después de algunos años, Andrea crea su propia empresa: Full Frame Studio y está actualmente patrocinada por Sony. 

A nivel profesional, despunta en la dirección equipos de media en festivales y grandes producciones. Especializada en deportes acuáticos, moda, viajes, documental y artistas, Andrea conforma su universo laboral con una potente mezcla entre estas ramas que le aportan el valor diferencial que la sitúa como pionera en su sector.

El éxito de su crecimiento siempre se ha debido a tres factores: APTITUD, ACTITUD y, sobretodo, AMOR. 

Andrea estará en Metrópoli ofreciendo la Charla: Fotografía y vídeo de festivales: Cómo vivir de ello y cómo encontrar tu propio camino y estilo para destacar. Será una charla de 1h y un taller de 30 mins. La entrada es libre y tienen acceso al taller todos los que asistan. 

Fecha: 30 de junio

Horario: 19:00h

Entrada libre con acceso previo al recinto

Instagram:  @andreafontt

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