Carlos Cortiñas, nuevo presidente de los rotarios de Gijón, que suma socios: "Debemos aligerar las formas y centrarnos en la acción"

Cambio de presidencia y nuevos socios. El Club Rotario de Gijón celebró este martes el intercambio de collares que oficializa el cambio de poderes entre el ahora nuevo presidente, el notario Carlos Cortiñas, y el responsable saliente, el artista Marcos Tamargo. El acto, además, sirvió como bienvenida oficial a cuatro nuevos socios: Mario Jaime Manfredini y Eduardo Cortiñas y, también, Félix Baragaño y Álvaro Alonso, presidente y secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, respectivamente. "Queremos aportar nuestro granito de arena", dijeron estos últimos.

Los "cursos" de los rotarios de Gijón empiezan y terminan en junio con el cambio de presidente, un cargo rotatorio, y suele tomar como sede la notaría de Cortiñas. Por eso esta vez la encargada de "dar fe" del cambio de collares fue la abogada Esther Morandeira, que agradeció a Tamargo la labor de este último año. "Tienes el cariño y el agradecimiento de todos nosotros", le dijo. El presidente saliente dio también las gracias a los socios y explicó que fue este último "un año complicado" para él por tener que compaginar su cargo en el Club Rotary con su trabajo y conciliación personal. "Lo mejor para mí ha sido poder conoceros a todos un poco más", les dijo a sus compañeros, que espera haber dejado atrás un buen balance.

Cortiñas, en su primera intervención como presidente, ensalzó también la labor de Tamargo, de quien destacó su gestión para sacar adelante proyectos como la inauguración de la capilla de San Esteban el Mar como colofón final a una propuesta que los rotarios pelearon durante años y que ya está abierta al público como un nuevo espacio expositivo y cultural en El Natahoyo. "Sé que no ha sido fácil y agradecemos tu compromiso. Se han podido hacer muchas cosas", le dijo el actual presidente al saliente.

A partir de ahora, explicó Cortiñas, el Club Rotary afronta también un ejercicio singular, entre otros motivos, porque está a las puertas de celebrar su 100.º aniversario, y dijo afrontar el reto con la intención de "no cambiar aquello que ya se ve que funciona". Sí adelantó, sin embargo, un reto: intentar "aligerar las formas" para que el equipo pueda "centrarse más en la acción". En ese sentido, señaló que quizás no deba ser tan importante acudir a todas las reuniones del grupo de manera presencial y que, más bien, algunas decisiones podrían salir adelante con más agilidad a través de acuerdos telemáticos.

El valor de las rotarias

Confía también Cortiñas en que todos los clubes rotarios, también el de Gijón, mantengan una senda hoy ya consolidada para incorporar a mujeres. "No se logró hasta 1989, muy tarde, y ahora son mayoría. Aportan un gran sentido y equilibrio a los clubes", aseguró el nuevo representante, que estuvo vinculado a las sedes rotarias de Oviedo, Alicante y Lérida y pudo ver cómo los equipos abandonaban su predominancia masculina. "Fue un cambio importante y necesario", dijo.

Los nuevos rotarios, por su parte, oficializaron también este martes su entrada al club. Ana Puerto fue la madrina de Manfredini, que ya era rotario en Chile, y Cortiñas ejerció como padrino de los dos representantes de la Cámara y de su hermano, Eduardo. "Es un honor participar. Haremos lo posible, dentro de la cantidad de actividades que tenemos, para ayudar y aportar nuestro granito de arena para ayudar a mejorar la sociedad", señaló Baragaño. En la misma línea se manifestó Alonso. "Queremos colaborar y aportar un grano de arena a un club con una historia ya centenaria en Gijón y que busca mejorar el conjunto de la sociedad civil con proyectos realistas y asequibles", afirmó.