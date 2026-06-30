Concentración de Asturias Laica a las puertas de la iglesia de San Pedro
Decenas de personas criticaron la presencia de autoridades públicas en la misa por el patrón de Gijón
N. M. R.
Al tiempo que la misa previa a la bendición de aguas se realizaba en el interior del templo de San Pedro, decenas de personas se reunieron fuera de la iglesia para criticar la presencia de políticos en esta celebración religiosa. La protesta, al igual que otros años, fue convocada por Asturias Laica, una entidad que acostumbra a convocar concentraciones en fechas como la del 29 de junio, en la que se celebra el patrón de la ciudad.
A pesar de la lluvia que caía sobre Gijón al mediodía, los integrantes de Asturias Laica no fallaron a su cita habitual y se citaron frente a la iglesia de San Pedro antes de que los asistentes a la homilía salieran para llevar a cabo la bendición de las aguas. En las pancartas que portaban se podían leer mensajes como "No a la presencia de autoridades públicas en actos religiosos" y "Ayuntamiento laico". Entre los asistentes a la misa y a la posterior bendición de las aguas estuvieron la la alcaldesa, Carmen Moriyón y representantes de los grupos políticos de Foro Asturias, PP y Vox en el Ayuntamiento de Gijón. No hubo representantes de las formaciones de izquierdas.
- Fallece a los 44 años Lorena Cotarelo, secretaria de la Fundación Gijón Rural
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
- El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja
- Los socorristas de Gijón alertan de un cambio en las playas: “Cada vez vemos más gente que no conoce el mar”
- Un exjefe de la Policía Local de Gijón deberá indemnizar con 3.000 euros a un líder sindicalista por 'satirizarlo' en una de sus novelas
- Todo el programa festivo de San Juan y una advertencia: Poniente no podrá tener hogueras particulares de más de 50 centímetros
- Compra un viejo hotel de cinco plantas con restaurante en Gijón, se pone a reformarlo y nada es como esperaba: 'Pensé que sería pintar y ya, y qué va, es un follón grande
- La colaboración vecinal frena una agresión machista en Gijón: sorprenden a un joven de 25 años golpeando a su pareja