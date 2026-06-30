El convenio del Ayuntamiento con la Universidad de Oviedo se reajusta para incorporar el impulso al Planetario de Marina Civil

La incorporación de un epígrafe específico que fija el compromiso económico municipal con la utilización del Planetario de la Escuela Superior de Marina Civil es la gran novedad del documento con que la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, sellarán para este 2026 el acuerdo que vía convenio une a estas dos instituciones y que supone un trasvase de 549.000 euros de las arcas municipales a las universitarias para proyectos y acciones en el campus gijonés.

La adenda a la que dará el visto bueno, salvo sorpresa, la Junta de Gobierno municipal en su cita de esta semana hace referencia al último año de vigencia del convenio en vigor que se firmó el 11 de mayo de 2023 por un periodo de cuatro años.

Ya a finales del pasado mes de enero, la Universidad solicitaba del Ayuntamiento la continuidad de esta colaboración pero fue en abril cuando, desde la comisión mixta de seguimiento del convenio se acordó reorganizar el reparto de los importes para incluir el proyecto del Planetario, que fue reinaugurado a principios del año pasado. A finales del pasado mayo la Universidad presentó el detalle de la financiación destinada al nuevo proyecto. La apuesta por el Planetario en este 2026 marcado por el eclipse se ha concretado en 20.000 euros que permitirán la realización de un total de 145 sesiones en la instalación de Marina Civil dentro de un programa de divulgación científica y astronómica dirigida tanto al público en general como a los centros educativos.

Una actividad en el Planetario. / Ángel González

La necesidad de conseguir esos 20.000 euros sin hacer crecer el monto total del convenio ha llevado a tener que reajustar las partidas que tienen que ver con la financiación cátedras, títulos y programas específicos. A subvencionar las cuatro cátedras del Ayuntamiento –Xixón Sostenibilidad, Smart Cities, Medialab y Gijón Azul– van este año 99.000 euros frente a los 107.000 firmados en 2025. Y baja de 110.000 a 103.000 euros el importe subvencionado de premios y títulos. También hay un pequeño descenso de dos mil euros, que fija el presupuesto final en 94.000 euros, en el soporte a la actividad científica en el Jardín Botánico Atlántico.

Las ayudas a la movilidad se mantienen en 50.000 euros y el apoyo al Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) sigue en 105.000 euros, de los que cerca de 77.000 van a proyectos de investigación. El convenio también da soporte al Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO) con 16.000 euros, al trabajo en el Archivo de Historia oral con 24.000 y al proyecto educativo de ciudad, que se incorporó al convenio en 2025, con 38.000 euros.

El acuerdo de Blasco Garay

Otra novedad de 2026 es que éste no es el único acuerdo entre Ayuntamiento y Universidad de Oviedo. El mes pasado la misma Junta de Gobierno daba luz verde al convenio que ha permitido transferir de la Universidad al Ayuntamiento la titularidad de la calle Blasco Garay para poder ejecutar su reforma integral a partir de una inversión que ronda los 300.000 euros.

El acuerdo global incluye la posibilidad de ejecutar otras actuaciones de movilidad en el área del campus con mejoras en sendas peatonales o conexiones de carriles bici.