Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión

La Policía Nacional investiga una presunta agresión en el aparcamiento de una explanada comercial de Roces. La víctima es un varón de 63 años que relató haber sido atacado mientras él se dirigía en solitario a su vehículo. Según las primeras pesquisas, el hombre había tenido algún tipo de discusión unos segundos antes en el interior de un establecimiento de la zona. Hay una persona identificada, otro hombre, como presunto responsable de los hechos.

El hombre fue atendido "in situ" por un equipo sanitario que acreditó que presentaba un posible cuadro de contusiones, con golpes en los hombros, los codos y una rodilla. Fue trasladado al Hospital Universitario de Cabueñes para ser sometido a una exploración más cuidada y para terminar sus curas. Parecía, por lo tanto, presentar heridas, pero ningún síntoma de fracturas ni lesiones graves.

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Las pesquisas policiales lograron dar ya con un sospechoso que ha sido identificado, a la espera de que el parte médico del otro varón acredite el cuadro final de lesiones. El incidente se produjo a última hora de esta mañana en las proximidades de un entorno comercial y muy frecuentado, así que la posible aparición de nuevos testigos y vídeos de cámaras de seguridad serán claves para esclarecer del todo lo ocurrido.