Folclore, comidas y espuma para vivir San Pedro por todo lo alto en Gijón

El Polígono, Jove y Castiello de Bernueces se despidieron este lunes de una nueva edición de sus fiestas tras cuatro jornadas repletas de actividad en las que reunieron a vecinos y visitantes de todas las edades. Pese a la lluvia, los festejos gozaron de buena afluencia de público hasta el último instante.

Folclore, comidas y espuma para vivir San Pedro por todo lo alto

Los atractivos con los que contaron los festejos de El Polígono, Jove y la parroquia de Castiello eran muy variados. Con ello, lograron que numerosas familias y grupos de amigos se acercaran a lo largo del fin de semana a las actividades que proponían las respectivas comisiones.

Folclore, comidas y espuma para vivir San Pedro por todo lo alto

Sin embargo, todavía quedaban fuerzas para celebrar San Pedro. En ningún instante dio la sensación de que era una jornada de lunes como mostraban los calendarios.

Folclore, comidas y espuma para vivir San Pedro por todo lo alto

En El Polígono, la actividad arrancó al mediodía con un concurso de dibujo infantil y un espectáculo de magia y pintacaras. Por la tarde, los niños siguieron siendo los protagonistas durante una exitosa fiesta de la espuma. Por la noche, "De Sur a Norte" ofreció la última verbena de los festejos del Polígono.

Jove se sentó a la mesa para vivir por todo lo alto las últimas horas de sus celebraciones. Los vecinos se reunieron al mediodía con motivo de una paella popular y el "Grupo Assia" invadió de música todo el barrio cuando cayó la noche.

En Castiello, tras la misa del mediodía, hubo sesión vermú. Por la tarde, la comisión realizó el reparto del bollo y el concurso de tortillas. Mina Longo culminó las fiestas con una aplaudida actuación.

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Más allá de estas fiestas, a lo largo de todo el día hubo actuaciones de grupos folclóricos por distintos puntos de la ciudad.