Un grupo de vecinos de Gijón viajan a Madrid para salvar sus casas: "Es un problema que lleva enquistado demasiado tiempo"
Los residentes del bloque de la calle Piloña número 3, de la mano del consejero Ovidio Zapico, mantendrán un encuentro con la Sareb
Los vecinos de la calle Río Piloña de Contrueces, organizados desde hace ya varios año para salvar sus viviendas, mantendrán este martes en Madrid, de la mano del consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU), una reunión con representantes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). "Lograr una solución a un problema que lleva enquistado demasiado tiempo", explica Zapico, es el objetivo del encuentro, además de "acompañar a vecinos y vecinas en la búsqueda de una salida que ofrezca seguridad y certezas a las familias afectadas".
Los vecinos del número 3 de la calle Piloña han recibido en varias ocasiones requerimientos de la Sareb para que abandonen sus viviendas. Tanto Zapico como los representantes vecinales trasladarán a Sareb en la reunión de este martes en Madrid "la necesidad de clarificar las previsiones de la entidad respecto al futuro del inmueble y de los contratos de arrendamiento". "El objetivo es avanzar hacia una solución dialogada que ponga fin a una situación de incertidumbre que se prolonga desde hace años", rematan desde la consejería de Vivienda del Principado.
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