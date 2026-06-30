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"Es impresentable", critica el PSOE de la deuda en fachadas

Vaquero afea que los 2 millones previstos para ayudas están muy lejos de los 10 aún pendientes

Tino Vaquero, entre Violeta Rodríguez y Ana Martínez, representantes de dos comunidades vecinales de la calle Quevedo y de La Tejerona

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R. V.

A 10 millones de euros eleva el edil socialista Tino Vaquero la deuda que aun mantiene viva el Ayuntamiento de Gijón con las comunidades de vecinos que tenían aprobada una subvención para el arreglo de fachadas antes de 2017. U

na cifra que queda muy lejos de los dos millones que el gobierno va a dedicar a esta partida a partir de una modificación presupuestaria, que irá al mismo Pleno al que Vaquero lleva una pregunta para saber el número de expedientes abonados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, las cantidades pagadas, los expedientes que continúan pendientes y aquellos que hayan sido denegados, revocados o desistidos. Los cálculos de Urbanismo hablan de 140 expedientes pendientes. "Pediremos que expliquen cómo van a pagar lo que deben, con dos millones no liquidan lo que deben.

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El mandato se acerca a su fin y estamos, más o menos, como cuando empezamos", indicó el edil para quien es ·absolutamente impresentable que se deban estas cantidades a los vecinos desde hace diez años y no haya compromiso serio para abonarlas".

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