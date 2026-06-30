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Jaime Priede resalta la cultura como "servicio público" al recoger la medalla de plata a la Feria del Libro

"En Gijón hay más librerías que en algunas comunidades autónomas", destaca el director de la FeLiX

Por la izquierda, Olaya Suárez, Daniel Álvarez, Jaime Priede y Javier Suárez Llana.

Por la izquierda, Olaya Suárez, Daniel Álvarez, Jaime Priede y Javier Suárez Llana. / Marcos León

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Manuel Castro

Gijón

Jaime Priede, director literario de la Feria del Libro de Gijón resaltó el "servicio público" de la cultura y su "valor transformador por encima de cualquier ideología" al recoger, junto al presidente del gremio de editores de Asturias, Daniel Álvarez, la Medalla de Plata otorgada a la Feria del Libro.

Priede apuntó que "Gijón tiene 30 librerías, más que algunascomunidad autónoma", y el papel de las bibliotecas. Dedicó la medalla al exedil José Carlos Fernández Sarasola y a la exdirectora de la Fundación de Cultura, Raquel Huergo. El premio lo entregaron Javier Suárez Llana, de IU, y Olaya Suárez, de Podemos.

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