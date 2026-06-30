Jaime Priede resalta la cultura como "servicio público" al recoger la medalla de plata a la Feria del Libro
"En Gijón hay más librerías que en algunas comunidades autónomas", destaca el director de la FeLiX
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Gijón
Jaime Priede, director literario de la Feria del Libro de Gijón resaltó el "servicio público" de la cultura y su "valor transformador por encima de cualquier ideología" al recoger, junto al presidente del gremio de editores de Asturias, Daniel Álvarez, la Medalla de Plata otorgada a la Feria del Libro.
Priede apuntó que "Gijón tiene 30 librerías, más que algunascomunidad autónoma", y el papel de las bibliotecas. Dedicó la medalla al exedil José Carlos Fernández Sarasola y a la exdirectora de la Fundación de Cultura, Raquel Huergo. El premio lo entregaron Javier Suárez Llana, de IU, y Olaya Suárez, de Podemos.
- Fallece a los 44 años Lorena Cotarelo, secretaria de la Fundación Gijón Rural
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
- El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja
- Los socorristas de Gijón alertan de un cambio en las playas: “Cada vez vemos más gente que no conoce el mar”
- Un exjefe de la Policía Local de Gijón deberá indemnizar con 3.000 euros a un líder sindicalista por 'satirizarlo' en una de sus novelas
- Todo el programa festivo de San Juan y una advertencia: Poniente no podrá tener hogueras particulares de más de 50 centímetros
- Compra un viejo hotel de cinco plantas con restaurante en Gijón, se pone a reformarlo y nada es como esperaba: 'Pensé que sería pintar y ya, y qué va, es un follón grande
- La colaboración vecinal frena una agresión machista en Gijón: sorprenden a un joven de 25 años golpeando a su pareja
Jaime Priede resalta la cultura como "servicio público" al recoger la medalla de plata a la Feria del Libro
Gijón rinde tributo a los Claretianos, Massiel, Kike Figaredo y la Feria del Libro: "Sois el retrato de lo que somos y la brújula de lo que aspiramos a ser"
"Lucía Nails" lo último en uñas y tratamientos de belleza abre sus puertas en Gijón
Contenido ofrecido por Lucía Nails