Kike Figaredo, medalla de plata de Gijón: "Recibir un gesto así me llega muy adentro"

Una oda a la dignidad del ser humano y a la inclusión de los mas vulnerables escrita por el prefecto de Battambang, Kike Figaredo Alvargonzález, y leída por su hermano Nicanor en el acto, fue como el jesuita recibió la medalla de planta de Gijón, que no pudo venir personalmente a recoger personalmente. En el mensaje que hizo llegar a través de su hermano señaló que "llevo 41 años lejos de casa, recibir un gesto así de Gijón me llega muy adentro". Kike Figaredo dedicó la medalla a sus padres y a todos los que forman parte de la misión de Battambang, en especial a las víctimas de las minas antipersona.

Su labor con los más vulnerables es lo que le ha hecho acreedor de esta medalla de plata, entregada por las portavoces municipales del PP y del PSOE, Ángela Pumariega y Carmen Eva Pérez.

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Desde Battambang, rodeado de aquellos a quienes ayuda, niños y personas vulnerables, Kike Figaredo quiso transmitir que "esta Medalla de Plata llega también a ellos. Ellos también la sienten". "Y los niños de Camboya saben que tienen amigos en Gijón y que son queridos", añadió. También transmitió el jesuita gijonés su orgullo de "llevar Gijón a Camboya y traer Camboya a Gijón".