"Lucía Nails" lo último en uñas y tratamientos de belleza abre sus puertas en Gijón

El sector de la estética continúa evolucionando con una demanda cada vez mayor de servicios especializados y personalizados. En este contexto, el centro de belleza dirigido por Lucía González Méndez afronta una nueva etapa con la ampliación de sus instalaciones y la incorporación de nuevos tratamientos, un paso que permitirá ofrecer una experiencia más completa a sus clientas.

Tras abrir su primer establecimiento en 2024, en la calle Sáhara, en Gijón, el negocio ha experimentado un crecimiento constante que ha impulsado el desarrollo de un proyecto más ambicioso. La próxima apertura de un nuevo local de 160 metros cuadrados en la calle Río Oro, 36, permitirá ampliar la capacidad del centro, incorporar nuevos espacios de trabajo y reforzar una oferta de servicios que busca reunir diferentes tratamientos de estética en un mismo lugar.

"Desde el principio teníamos claro que queríamos crear un centro en el que la clienta pudiera encontrar diferentes servicios sin necesidad de acudir a varios establecimientos", explica Lucía González. "Ahora damos un paso más para hacerlo realidad".

La especialidad del centro continúa siendo el diseño de uñas, un servicio que ha definido la identidad del negocio desde sus inicios. El equipo trabaja con uñas acrílicas personalizadas, adaptando cada diseño a los gustos y necesidades de cada clienta. Desde estilos elegantes y discretos hasta propuestas más creativas y elaboradas, el objetivo es ofrecer un acabado totalmente personalizado.

"Cada persona busca algo diferente. Hay clientas que vienen con una idea muy concreta y otras que prefieren dejarse asesorar. Esa personalización forma parte de nuestra manera de trabajar", señala.

La actualización constante en técnicas, materiales y tendencias también forma parte de la filosofía del centro. La formación continua permite incorporar nuevos diseños y procedimientos con el objetivo de ofrecer un servicio adaptado a las preferencias del mercado.

Junto al servicio de manicura, el establecimiento ofrece tratamientos específicos para el cuidado de los pies. Entre ellos destaca la pedicura Luxury, un tratamiento que combina el cuidado estético con productos destinados a mejorar el aspecto de las durezas y favorecer un resultado más completo y duradero.

La ampliación de las instalaciones permitirá además incorporar nuevas áreas dedicadas a otros tratamientos de belleza. El propósito es ofrecer una propuesta más amplia y cómoda, permitiendo que las clientas puedan acceder a distintos servicios en una única visita.

"Hoy las clientas valoran mucho poder resolver diferentes necesidades en el mismo centro. Queremos ofrecer esa comodidad sin renunciar a un servicio personalizado y de calidad", afirma González.

Entre las novedades previstas figura la incorporación de tratamientos realizados mediante Hyaluronic Pen, un dispositivo empleado en determinados procedimientos estéticos para facilitar la aplicación superficial de productos sin utilizar agujas. La incorporación de este servicio forma parte de la estrategia de ampliar la oferta del centro y responder a nuevas demandas del mercado, siempre bajo una valoración profesional y siguiendo la normativa aplicable.

La expansión también supondrá una mejora en la organización del trabajo y en la experiencia de las clientas. El nuevo local permitirá disponer de más puestos de atención, zonas diferenciadas para cada tratamiento y unas instalaciones diseñadas para ofrecer mayor comodidad tanto al equipo como a quienes visitan el centro.

"Queremos que cada persona que entre en el centro encuentre un espacio cuidado, profesional y pensado para que disfrute de su tiempo aquí", explica la responsable.

Más allá de la ampliación física, el proyecto mantiene la misma filosofía con la que comenzó su actividad: apostar por un trato cercano, un asesoramiento personalizado y una atención basada en la confianza. La fidelización de la clientela ha sido uno de los pilares del crecimiento del negocio y continúa siendo una de las principales prioridades en esta nueva etapa.

La inversión en nuevas instalaciones responde también al objetivo de seguir creciendo de forma sostenible, incorporando servicios que complementen la oferta actual y permitan responder a un público cada vez más amplio.

"No se trata solo de tener un local más grande. Queremos seguir evolucionando, incorporar nuevos tratamientos y ofrecer un servicio cada vez más completo sin perder la cercanía con nuestras clientas", destaca González.