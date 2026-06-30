Un millón de euros de impulso al asfaltado de una veintena de calles: adjudicación en breve, obras en otoño

A un paso de su adjudicación están las obras de asfaltado que la concejalía de Infraestructuras, que lidera el forista Gilberto Villoria, ha diseñado para actuar en calles diseminadas por toda la ciudad a partir de un presupuesto de un millón de euros. La operativa ha dividido la ciudad en dos áreas –Oeste y Este –que dan forma a dos lotes distintos de contratación. "Son dos lotes que se van a adjudicar en breve con la intención de que estén en ejecución en el otoño, explicó Villoria durante una reciente visita a una obra de mejora de la accesibilidad en el acceso al Jardín Botánico.

Este nuevo paquete de obras se incluyen dentro del macroplán de asfaltado y aceras diseñado por el actual equipo de la concejalía para su desarollo entre 2026 y 2029 con una inversión total de seis millones de euros. De hecho, la concejalía cuenta ahora mismo con una dotación de 1,9 millones. Ese segundo plan de obras por valor de 900.000 euros está en fase de proyecto, aunque muy avanzado, y se centra en la renovación integral del pavimento y ensanche de aceras de la calle Cabrales.

Sobre las actuaciones ya en licitación y tal y como se presentaron en su momento, el lote que se corresponde con el Oeste supone una actuación de asfaltado sobre 17.950 metros cuadrados con un coste de 448.750 euros. Entre las calles incluidas en este lote están las avenida de José Manuel Palacio, La Argentina, Galicia y Constitución y las calles Severo Ochoa y Mariano Pola.

Por su parte el lote 2, en la parte Este, tiene un presupuesto estimado de 436.775 euros para una actuación que alcanza los 15.371 metros cuadrados. Las calles incluidas en un primer momento son Poeta Ángel González, Balmes, Cienfuegos, León XIII, Antonio Cachero, La Paz , Francisco Ferrer y Guardia, San Bernardo, plazuela de San Miguel, Begoña, Casimiro Velasco y la avenida de El Llano.

El nuevo itinerariao de acceso al Botánico. / Ángel González

Mientras, se sigue trabajando en otros puntos de la ciudad para mejorar las condiciones de las calles. Gilberto Villoria y su compañero Jesús Martínez Salvador, edil de Urbanismo y responsable del Jardín Botánico, visitaban esta mañana la obra ejecutada ante el Botánico donde el ensanche de aceras, la colocación de pasos de peatones y la instalación de regulación semafórica controlada con pulsadores de proximidad que se activan sin tocarlos han creado un circuito seguro para que cualquier persona con movilidad reducida se pueda bajar del autobús y cruzar el camín de las Clarisas y la avenida del Botánico para poder entrar en el equipamiento.

Una placa para el recuerdo

"Había un paso lleno de barreras, una acera estrecha con obstáculos, farolas y semáforos en medio, bordillos sin rebajar.... y se cruzaba por una zona no protegida, separada solo por unas barreras de plástico. Algo inseguro y que dejaba una imagen fea", describió Villoria para explicar lo que ha quedado atrás. La obra, diseñada en colaboración con Cocemfe para quien esta obra era una petición histórica, ha supuesto una inversión de 60.000 euros y un plan de trabajo de dos meses que se rebajó a uno. ·"Dentro de las prioridades de la acción de este gobierno siempre va a estar la accesibilidad y constantemente vamos eliminando barreras que permitan la autonomía personal y la igualdad de oportunidades, que hagan de Gijón una ciudad más inclusiva", indicó el edil forista.

Además, Villoria cuenta presentar en dos semanas una actuación más pequeña pero muy simbólica: un paso de peatones en Pedro Duro con Numa Guilhou donde se instalará una placa que sirva de homenaje al recientemente fallecido Alejandro Catrain Fernández, vicepresidente de la Unión de Discapacitados Físicos del Principado de Asturias (UMA). Catrain falleció el pasado mes de febrero a los 64 años.