Los Misioneros Claretianos, medalla de oro: "Nuestra misión es caminar con el pueblo de Gijón"

"Nuestra parroquia, viva y participativa; el Colegio Corazón de María, donde generaciones de familias gijonesas han encontrado educación, acompañamiento y sobre todo la atención y el cuidado de tantos claretianos que han pasado a lo largo de estos años, y también la atención al Santuario de Nuestra Señora de Contrueces, corazón espiritual de tantos creyentes. Estos son tres rostros de una misma misión: caminar con el pueblo de Gijón". Con estas palabras pronunciadas por el Provincial de los misioneros claretianos en la provincia de Santiago, Adolfo Lamata Muyo, recibió la comunidad claretiana de Gijón la Medalla de Oro de Gijón.

El Padre Lamata subió al escenario del Teatro Jovellanos acompañado del superior de la comunidad de Gijón, Arturo Muiño Fonticoba, para recoger la medalla y el diploma de manos de la alcaldesa, Carmen Moriyón y el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador. Una medalla otorgada por el Ayuntamiento en reconocimiento a la labor educativa, pastoral y cívica que han prestado a Gijón y a sus familias durante más de un siglo los claretianos, cuyo buque insignia en la ciudad es el Colegio Corazón de María.

Un galardón que la comunidad ha recibido con profundo agradecimiento y señalando que "este reconocimiento no es solo un honor; es, sobre todo, un espejo de la historia compartida desde 1922 entre los claretianos y la sociedad gijonesa".

Adolfo Lamata resaltó que la medalla pertenece a todos los misioneros que desde hace más de cien años han formado sucesivamente parte de la comunidad claretiana en Gijón, pero también a las familias, a los estudiantes, a los educadores, a los feligreses "y a todos los que han hecho posible que nuestras puertas estén siempre abiertas, no solo para acoger, sino para impulsar iniciativas que contribuyan al bien común y a la vida de la ciudad".

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El reconocimiento que este lunes les entregó la ciudad a los claretianos fue recibido por estos como un "impulso para seguir sirviendo a Gijón con alegría y responsabilidad", renovando su compromiso de seguir siendo una presencia "activa, creativa y solidaria" en la vida de Gijón, donde su buque insignia es el Colegio Corazón de María. Por ello, ese compromiso renovado también es para "contribuir, desde la educación y los valores que nos son propios, a construir una ciudad más justa, mas humana y fraterna".