Del "Pac-Man" al simulador de Fórmula 1: la zona "gaming" se consolida como uno de los grandes atractivos de Metrópoli

No todo en Metrópoli son conciertos. Mientras miles de personas esperan la llegada de los grandes artistas del cartel, otro de los espacios que más público reúne estos días es la renovada zona "gaming". Ampliada y reubicada respecto a ediciones anteriores, se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro del festival gracias a una oferta que combina videojuegos retro, consolas de última generación, simuladores, drones y juegos deportivos.

La nueva distribución ha sido una de las novedades mejor valoradas por los asistentes. José Fernández y Janick Menéndez, habituales del festival, disfrutaban de partidas a máquinas arcade mientras recorrían el recinto. “La zona nos gusta mucho este año y sabemos que todavía la van a mejorar más en el futuro”, señalaban. Ambos destacan que el espacio va mucho más allá de los videojuegos tradicionales. “No solo hay máquinas arcade o consolas actuales, también hay juegos deportivos como baloncesto o bádminton. Es una maravilla que se apueste por este tipo de actividades”.

Precisamente esa variedad es uno de los aspectos que más valoran quienes visitan el pabellón. Pablo Sánchez, María González y sus hijos Marina, Mario y Mateo aprovecharon la jornada para recorrer tanto la zona retro como los simuladores más modernos. “Ahora es mucho más amplia que otros años y creemos que hay más cosas”, explicaban. Mientras los adultos revivían partidas de su infancia, los más pequeños se entretenían con los simuladores de conducción y los drones. “Hay actividades para todas las edades”, resumían.

Esa convivencia entre generaciones también llamó la atención de Nicolás Serrat, que acudió por primera vez junto a su madre, Ana Boves, y su hermano Álex. “Está muy bien que haya juegos antiguos y modernos para que pueda jugar tanto la gente joven como la más mayor a los videojuegos de su época”, comentaba tras probar el simulador de Fórmula 1.

De los clásicos a las nuevas tecnologías

Los clásicos siguen teniendo un protagonismo especial. Mónica Élez, que se animó a probar el simulador de conducción, confesaba que lo que más le había gustado eran precisamente “las maquinitas antiguas tipo Pac-Man”. Una sensación compartida por Verónica Gallardo y Daniel Alonso, que además aprovecharon para comprar cartas Pokémon en una de las máquinas expendedoras instaladas este año.

Del "Pac-Man" al simulador de Fórmula 1: la zona "gaming" se consolida como uno de los grandes atractivos de Metrópoli (en imágenes) / Marcos León

“Lo retro nos encantó. Volver a jugar al Street Fighter y a esos juegos de cuando éramos pequeños siempre presta”, explicaban. A su juicio, la nueva ubicación también beneficia al espacio. “Antes estaba más escondido. Ahora tiene mucha más visibilidad y además hay más actividades para los niños”.

Entre las novedades más llamativas también destaca el manejo de drones, una experiencia que sorprendió a muchos visitantes. Es el caso de Paula Crespo, que acudía por primera vez a Metrópoli. “Pensaba que iba a ser solo conciertos y me encontré con un montón de actividades”, contaba después de pilotar un dron por primera vez. “Es muy divertido para venir con amigos o con la familia”.

La combinación entre nostalgia e innovación ha convertido la zona gaming en uno de los espacios con mayor movimiento durante el festival. Entre recreativas clásicas, ordenadores, PlayStation 5, simuladores, drones y juegos deportivos, Metrópoli demuestra que el ocio digital ya ocupa un lugar tan importante como la música dentro de un festival que, un año más, apuesta por ofrecer propuestas para públicos de todas las edades.