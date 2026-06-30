Plácida Novoa, insignia de oro de los belenistas de España: "Es una alegría"
La presidenta de la Federación, María Antonia Martorell, le entró la distinción
P. P.
Plácida Novoa, expresidenta de la Asociación Belenista de Gijón, recibió el pasado fin de semana la insignia de oro de la federación nacional, un colectivo que ya en 2024 distinguió por su labor a otra gijonesa com o Mayte de Anta Cabeza. "Ha sido una enorme alegría e indudablemente estoy muy emocionada de que se me haya reconocido la labor realizada, no solo en mi asociación, también lo trabajado para la Federación", confesó la distinguida.
Novoa recibió el galardón de manos de María Antonia Martorell, presidenta de la federación. "A decir verdad, me emocionó tanto la Insignia como el cariño del que me vi rodeada por compañeros de toda España", confesó la homenajeada.
La Federación Belenista, que aglutina a colectivos de todo el país, optó por reconocer el trabajo de Plácida Novoa durante décadas dando visibilidad a los belenes. Presidió la asociación gijonesa durante 14 años.
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