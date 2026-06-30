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El renovado albergue de animales de Gijón ya tiene claras sus mejoras: gateras con luz natural y más zonas de esparcimiento

La obra, ahora a licitación por 374.374 euros, durará unos cuatro meses

Albergue de animales de Serín.

Albergue de animales de Serín. / Marcos León

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S. F. Lombardía

La reforma del albergue municipal de animales ya está en licitación para una obra que durará cuatro meses y que requerirá de una inversión de 374.374 euros. La renovación de espacios permitirá, entre otras mejoras, dotar a las gateras de una ventana con jaula exterior, crear una nueva zona de esparcimiento para perros y mejorar sus instalaciones para evitar problemas de humedad.

La actuación sirve a la vez de reforma y ampliación del centro. Así, por un lado, el edificio de gateras se modificará de tal manera que cada alojamiento pueda tener la citada ventana con jaula exterior, una mejora que "reduce el grado de confinamiento de los animales" y les permite "acceso al medio natural y al sol".

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En este mismo espacio, la obra incluye zonas más ampliadas con un nuevo acceso, una nueva zona de oficio e higienización y un nuevo almacén. Se mantiene la zona actual de cuarentena, pero tras la reforma tendrá un uso exclusivo. Se podrán acoger 18 cuarentenas a la vez.

En el mismo sentido, las actuales 16 cuarentenas caninas se derribarán para dejar en su lugar un nuevo recinto al aire libre para perros que funcionará, también, como espacio para la primera toma de contacto en las adopciones. A cambio, se crearán zonas de cuarentenas en una de las filas que hoy dan espacio a las jaulas, modificando la infraestructura para que no haya contacto entre ellas. Se recoge en los pliegos que este es hoy "uno de los puntos negros" del albergue, porque las cuarentenas caninas en la actualidad se brindan en espacios "pequeños, sombríos y húmedos".

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El albergue, además, mejorará sus zonas de esparcimiento, renovará sus cerramientos y mejorará sus accesos. Se renovarán las puertas interiores, las cubiertas y las fachadas. La concejalía de Medio Ambiente ya había informado de que se pretende mejorar también las zonas de atención al público y voluntariado y, de paso, a actualizar las infraestructuras eléctricas e iluminación, esto último "con el objetivo de adaptar el centro a la normativa vigente" en materia de bienestar animal. La licitación estará abierta a ofertas hasta el día 21 de este mes.

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