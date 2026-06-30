"Sidecars" conquista Metrópoli con un concierto cargado de himnos y un público entregado

El rock tomó este sábado el relevo en el festival Metrópoli de la mano de "Sidecars". La banda madrileña se subió al escenario principal ante miles de personas dispuestas a cantar cada uno de sus éxitos en una de las actuaciones más esperadas de la semana. Lo hizo arrancando con "A cámara lenta" y "Ahora", dos temas que bastaron para desatar la euforia de un público que respondió desde el primer acorde.

El recinto ferial Luis Adaro volvió a presentar un gran ambiente desde mucho antes del inicio del concierto. Decenas de seguidores ocuparon las primeras filas mientras otros aprovechaban las últimas horas de la tarde para recorrer el festival antes de dirigirse al escenario principal.

Entre ellos estaban Lucas Molano, Paul Molano y Denise Jiménez, que llevaban varias horas disfrutando de las propuestas lúdicas y gastronómicas de Metrópoli antes de esperar la salida de "Sidecars". "El ambiente está muy bien. Hay muchos sitios para comer y muy buen rollo", comentaban. Paul Molano reconocía además que era un seguidor habitual de la banda. "Me gusta bastante, también escucho a Leiva y tenía muchas ganas de verlos".

También el grupo integrado por Sara Dosanjos, Telma Álvarez y Aitana Rodríguez aguardaban desde hacía un buen rato junto al escenario. "Hay bastante gente, no esperaba tanta y creo que va a ser un concierto muy guay", aseguraban. Tras recorrer el recinto coincidían en destacar el ambiente. "Está todo muy bien organizado y hay muchísimo ambiente".

"Muy buen rollo"

Uno de los grupos más numerosos en la velada de ayer en Metrópoli era el formado por Francisco García, Hugo Cayarra y Cristina García, una familia unida por la música de Sidecars. Francisco, de 18 años, explicaba que lleva escuchando al grupo desde niño gracias a sus padres. "Siempre voy cambiando de grupos, pero siempre vuelvo a ‘Sidecars’ porque tienen algo que me gusta mucho", contaba. Su padre recordaba que comenzaron a seguir a la banda hace años, a raíz del disco Contra las cuerdas. "Nos enganchamos entonces y empezamos a escuchar también sus canciones anteriores. Nos hace ilusión que a él también le gusten".

Conforme avanzaba la noche en Metrópoli, el recinto se convirtió en un gran coro. Miles de asistentes acompañaron cada estribillo con los brazos en alto y los teléfonos iluminando el escenario, en un concierto donde no faltaron algunos de los temas más conocidos del grupo