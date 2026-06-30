De trabajar en una Caja de Ahorros a ser doctora en Historia del Arte: la ganadora del Premio Internacional de Investigación del Foro Jovellanos de Gijón

"Casto Plasencia y la Colonia Artística de Muros del Nalón". Ese es el título de la obra que firma María Dolores Cid Pérez, la ganadora de la XXV edición del Premio Internacional de Investigación del Foro Jovellanos. El fallo se conoció ayer por la mañana después de la reunión de la directiva en su sede de la calle María Bandujo, en Cimavilla. La entidad presidida por Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos distinguió la obra de esta vallisoletana, que se centra en contar los pormenores de aquella congregación de pintores que, entre los años 1884 y 1890, se dejaron seducir por los encantos de los veranos del concejo de Muros del Nalón. A su vez, el Foro Jovellanos entregó un accésit a la que consideraron la segunda mejor obra de todas las presentadas. Este recayó sobre el trabajo titulado "La impronta de los talleres ovetenses en la escultura del siglo XVIII en la comarca del Narcea". Lo firma el gijonés Pelayo Fernández.

La obra de María Dolores Cid Pérez es la mar de interesante, pero no menos lo es su vida. Nacida en Valladolid, vivió en la ciudad zamorana de Toro y luego en la propia Zamora hasta que regresó a Valladolid. El documento con el que ha ganado el premio es una versión resumida de 250 folios de una obra que originalmente contenía 400 páginas. Le quitó, sobre todo, imágenes. El trabajo, culminado hace unos dos años, repasa el germen de la colonia —la invitación por parte de Tomás García Sampedro a Casto Plasencia para visitar Muros—, el papel de los Selgas en el frustrado proyecto, por la muerte de Casto Plasencia, de querer hacer una quinta para cada artista o el papel que desarrollaron otros pintores con nombre propio, como Marcelina Poncela, la única mujer, en todo este asunto.

Dolores Cid, en Nueva York / LNE

"Haber recibido este galardón me hace mucha ilusión porque a este trabajo le tengo especial cariño", reconoce Cid Pérez. "Casto era un enamorado de la zona y quiso formar la colonia de pintores. Con la ayuda de los Selgas hicieron unos planos para hacer unas quintanas para cada artista, para que cada uno tuviera su estudio y su vivienda", añade. "Llegaron hasta a tener permiso del Ayuntamiento para secar una parte de la marisma, pero Casto muere en 1890 y esto queda parado, aunque algunos pintores seguirán yendo los veranos", relata.

El enciclopédico trabajo lo firma toda una doctora en Historia del Arte. Sin embargo, lo llamativo es que Cid Pérez logró el título poco después de prejubilarse. Decíamos que ella es de Valladolid y allí trabajó en una Caja de Ahorros durante toda su vida. Durante su etapa laboral, el gusanillo intelectual ya llamó a su puerta y compaginó sus jornadas en la Caja con los estudios de la licenciatura de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Valladolid. Dentro de la Caja la nombraron en su momento jefa de la Obra Cultural y fue ahí donde quedó cautivada por el arte. "Hice la licenciatura en Historia del Arte, el máster y el doctorado centrado en la figura de Marcelina Poncela", relata.

Noticias relacionadas

A sus 78 años, la mujer explica que ha viajado por todo el mundo para ver diferentes expresiones artísticas. "Algo se me ha tenido que pegar", reconoce, entre risas, una persona que, además, forma parte de la Sociedad Internacional de Críticos de Arte y es especialista en pintura de la primera mitad del siglo XIX. Respecto al trabajo con el que ha ganado el premio del Foro Jovellanos, se siente orgullosa. "Es un trabajo académico, pero creo que se puede leer. Todo es de investigación, está claro, pero creo que puede ser ameno de leer", asevera. "Un descendiente de García Sampedro me enseñó La Pumariega y le entregué el trabajo. Me dijo que era lo más completo que había leído sobre la colonia", zanja Dolores Cid.