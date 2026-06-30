El "tren playero" activa hasta el 30 de agosto las rutas entre León y Gijón

El "tren playero" entre León y Gijón está de vuelta para "facilitar el acceso de los viajeros", señalan desde Renfe, procedentes de la ciudad leonesa a las playas de la ciudad hasta el 30 de agosto. Durante este periodo, Renfe modifica la hora de vuelta del tren regional Gijón-León para que los leoneses puedan aprovechar al máximo su estancia en la playa. Así, el tren partirá de Gijón todos los días a las 20.25 horas y llegará a León a las 23.37 horas.

Para la salida de León de lunes a viernes, los viajeros dispondrán de un tren a las 9.16 horas con llegada a Gijón a las 12.20 h, mientras que los sábados, domingos y festivos la salida de León se retrasa a las 9.27 horas y la llegada a Gijón es a las 12.39 horas.

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Estos "trenes playeros" se utilizan durante todo el verano miles de leones que visitan la ciudad para resguardarse en el Cantábrico del calor estival. La estación provisional de Sanz Crespo cuenta con un paso peatonal que comunica directamente con el Museo del Ferrocarril y la playa de Poniente. Destacan desde Renfe que tanto las playas del Arbeyal como la de San Lorenzo están también próximas y, además, hay líneas de autobús que comunican con el centro de Gijón y también parada de taxi.