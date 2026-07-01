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La Cámara de Comercio de Gijón, nueva Patrona de Honor de la Fundación Foro Jovellanos

El Patronato reconoce la colaboración continuada de la entidad y la labor de su presidente, Félix Baragaño, en defensa del tejido empresarial

Félix Baragaño a las puertas de la Feria Internacional de Muestras de Asturias.

Félix Baragaño a las puertas de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. / Ángel González

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La Fundación Foro Jovellanos ha acordado conceder el título de Patrona de Honor a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gijón, un reconocimiento a la estrecha colaboración que la institución mantiene con la entidad desde sus orígenes.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante la reunión ordinaria del Patronato celebrada el este martes, en la que también se quiso poner en valor el trabajo desarrollado por la Cámara en defensa de los intereses generales de las empresas de Gijón, Carreño y Langreo.

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Reconocimiento a una colaboración continuada

El nombramiento recae en la Cámara de Comercio, representada por su presidente, Félix Baragaño, cuya labor al frente de la institución ha sido destacada por el Patronato junto al respaldo que la entidad ha prestado a la Fundación desde su creación.

Tras conocer la distinción, Baragaño mostró su satisfacción por un reconocimiento que calificó de especialmente significativo. “Supone un honor y un enorme prestigio para la Cámara de Comercio de Gijón formar parte de una institución de referencia y gran rigor como es la Fundación Foro Jovellanos. Con ella nos une, además, una estrecha relación personal e institucional”.

El presidente de la Cámara aseguró que la institución afronta esta nueva responsabilidad con el compromiso de seguir colaborando en la difusión del pensamiento jovellanista. “Intentaremos aportar, desde la máxima responsabilidad, nuestro máximo esfuerzo para continuar la labor de difusión de las ideas y las obras de Jovellanos, una tarea que tan magníficamente realiza la fundación a través de su amplia red de actividades”.

Noticias relacionadas y más

La designación como Patrona de Honor refuerza los vínculos entre ambas instituciones y reconoce la contribución de la Cámara de Comercio al desarrollo económico del territorio, así como su implicación en iniciativas de carácter cultural e institucional vinculadas a la ciudad.

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