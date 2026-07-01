De la declaración de las hogueras de San Juan como fiesta de interés turístico a la limitación del uso de la IA: iniciativas para el próximo Pleno

La propuesta compartida por IU y Podemos para que el Ayuntamiento impulse ya a través de sus equipamientos públicos y parques una red de refugios climáticos que generen a los vecinos espacios de seguridad en momentos de calor extremo es solo una de las dieciséis iniciativas que los cuatro partidos de la oposición municipal han presentado para su incorporación al orden del día del Pleno de la próxima semana, el ordinario de julio. La decisión final se tomará en la próxima reunión de la Junta de Portavoces.

Al bloque de proposiciones –aquellas iniciativas motivo de debate y votación– se incorpora heredada del Pleno del mes pasado la propuesta de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, para elaborar un nuevo Plan Director del Deporte. Por su parte, el PSOE se hace eco de los problemas con Demarcación de Costas que obligaron a los vecinos de La Calzada a suspender la hoguera de San Xuan por falta de permisos para intentar que la situación no se repita el año que viene. Pero no solo eso. La propuesta que firma el edil José Ramón Tuero incluye, por un lado, que el Ayuntamiento asuma la responsabilidad de gestionar los permisos de todas las hogueras populares que se hacen en las playas del concejo y, por otro, que se inicie el expediente necesario para que tanto las hogueras de Poniente como del Arbeyal sean declaradas fiestas de interés turístico del Principado de Asturias.

Vía proposición IU quiere impulsar un nuevo contrato para los comedores en las escuelas de 0 a 3 años que garantice mayor dotación de personal e inversiones que permitan adecuar las cocinas a los estándares de seguridad y salud laboral e impulsar desde Gijón, instando para ellos al gobierno de Asturias, un incremento de la oferta de estudios de Formación Profesional en la ciudad.

Dos son las proposiciones de Vox. Una incluye un plan con ocho medidas para suprimir o rebajar licencias y cargas administrativas en la apertura y desarrollo de negocios en la ciudad y otra propone iniciar conversaciones con el Ministerio de Defensa para desarrollar programas educativos en materia de Defensa dirigidos a todas las etapas escolares y otros formativos y de orientación laboral en este sector. La participación de Vox en el Pleno incluye preguntas sobre el incremento el incremento del sinhogarismo en Gijón y la falta de respuesta del Patronato Deportivo Municipal a la petición del Asunción Club de Fútbol para firmar un convenio para el uso y gestión del campo de la Laboral.

También vía pregunta se interesa el PSOE sobre las actuaciones realizadas por el gobierno local en materia de prevención de incendios forestales, sobre la decisión de abandonar la idea de tramitar una nueva ordenanza reguladora de las terrazas hosteleras, sobre el plan diseñado para el traslado de los usuarios del Albergue Covadonga cuando se inicien las obras y sobre el plan de pago de las subvenciones por rehabilitación de fachadas que se deben a las comunidades de vecinos.

Y Podemos requiere datos concretos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales sobre el grado de cumplimiento de las condicioness del contrato de la concesionaria del servicio de ayuda a domicilio (SAD).

Además, la portavoz de la formación morada, Olaya Suárez, firma los dos únicos ruegos presentados. Uno pide elaborar un plan de mejora de aceras y el otro limitar el uso de la inteligencia artificial generativa en los servicios municipales e incluir cláusulas en la contratación municipal prohibiendo su uso para la recreación de imágenes, tratamiento de datos personales o información interna del Ayuntamiento