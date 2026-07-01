Un eclipse de sol para compartir en Gijón: amigos, familias y curiosos se preparan para vivir un día "único en la vida"

Hay quienes llevan meses leyendo sobre eclipses, quienes ya han comprado las gafas homologadas y quienes simplemente se dejaron convencer por un amigo entusiasta. Pero todos coinciden en algo: el próximo 12 de agosto quieren mirar al cielo. Asturias será uno de los mejores lugares de España para contemplar el eclipse solar total y, a medida que se acerca la fecha, son muchos los gijoneses que preparan planes para compartir una experiencia que consideran única.

La expectación se extiende entre aficionados a la astronomía, familias, grupos de amigos e incluso personas que nunca antes habían prestado demasiada atención a los fenómenos celestes. La posibilidad de que el cielo se oscurezca en pleno verano durante varios minutos es una imagen que pocos quieren perderse en ningún sitio, y menos en Gijón.

Para Ana Mediavilla, el eclipse será también una excusa para reunirse con un grupo de amigas con las que comparte inquietudes culturales. Su plan pasa por acudir a La Providencia y disfrutar juntas de un acontecimiento que llevan tiempo siguiendo. "Es una oportunidad que no se nos va a presentar en algunos años", explica. La afición surgió a raíz de varias actividades organizadas por la Asociación Astronómica Omega, entre ellas la observación de las Perseidas en Deva y una exposición celebrada posteriormente en la Colegiata. Desde entonces, el interés no ha dejado de crecer.

Alba Duarte y Alexander Matías. / Marcos León

La preparación ya está en marcha. Algunas de las integrantes del grupo incluso tienen compradas las gafas homologadas necesarias para observar el eclipse con seguridad. "Las gafas, de óptica, por favor", comenta entre risas. Lo que más le impresiona es imaginar cómo será ese instante en el que el día se transforme momentáneamente en noche. "Tiene que ser impresionante que de repente se oscurezca todo", asegura.

A su lado, Eugenia Fernández comparte la misma sensación. Ambas creen que el recuerdo permanecerá durante años no solo por el fenómeno astronómico, sino también por la compañía. "Es una mezcla de las dos cosas", resumen al hablar de la importancia de compartir ese momento con personas cercanas.

Un día familiar en Villaviciosa

Para Germán Gallego, fotógrafo aficionado, la experiencia tendrá un marcado carácter familiar. Ha decidido alejarse de las posibles aglomeraciones de Gijón y desplazarse hasta un monte de Bedriñana, en Villaviciosa, donde estará acompañado por su mujer, su hija y unos amigos llegados desde Sabadell. "Cuando supe que iba a haber un eclipse total pensé que no podía perderme la oportunidad de verlo", afirma. Nunca ha presenciado uno de estas características y considera que quizá no vuelva a tener otra ocasión semejante.

La jornada irá mucho más allá de los minutos que dure el fenómeno. El grupo aprovechará para comer por la zona, pasar el día juntos y culminar la velada con una cena. "Va a ser un día familiar inolvidable", señala. Además, piensa llevar su cámara. Aunque reconoce que el principal objetivo es disfrutar del espectáculo, también intentará inmortalizar el momento con alguna fotografía especial. "Seguramente intentaré hacer alguna foto que merezca la pena", comenta.

Un plan improvisado que acabó convenciendo

La historia de Alba Duarte y Alexander Matías Ramos es muy distinta. Ellos no llevaban meses pensando en el eclipse ni tenían conocimientos previos sobre astronomía. Todo empezó cuando un amigo apasionado por estos temas comenzó a insistirles para que se animaran a verlo. "Nos insistió tanto que nos metió la gusa por el cuerpo", cuenta Duarte. Ahora forman parte de un grupo de una decena de amigos que ha organizado una tarde completa en el cerro de Santa Catalina. Habrá comida, cena improvisada y muchas horas de convivencia antes de que llegue el momento.

Lo que más les atrae es precisamente la mezcla entre acontecimiento extraordinario y experiencia compartida. "Es algo que solo pasa una vez en la vida y verlo con la gente que quieres lo convierte en un momento mágico", explican. Ambos reconocen sentir una mezcla de curiosidad e intriga. Nunca han visto un eclipse total y les cuesta imaginar qué sensación provocará contemplar cómo la luz desaparece durante unos minutos en pleno verano.

Aunque cada uno afrontará el 12 de agosto de una forma diferente, todos coinciden en una idea: no se trata únicamente de observar un fenómeno científico. El eclipse se ha convertido para muchos en una oportunidad para reunirse, compartir tiempo con familiares o amigos y vivir juntos algo que difícilmente volverán a presenciar.

"Es una vez en la vida", resume Mediavilla. Gallego utiliza palabras parecidas al afirmar que probablemente no vuelva a tener otra oportunidad de contemplar un fenómeno de esta magnitud. Y Duarte lo simplifica aún más: "Hay que ir a verlo".