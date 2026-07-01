La Escuela Feminista Rosario de Acuña abre sus puertas en Gijón con el foco puesto en la crueldad sexual

Un rasgo presente en la culutra estética del siglo XX es el hilo conductor de las jornadas de la XXIII Escuela Feminista Rosario de Acuña que para esta edición, modificando un título de una obra de Salvador Dalí, se titula "Dulce como la sangre", una alegoría para "seguir el rastro sadiano en la cultura de occidente", como explicó Amelia Valcarcel.

E"l feminismo es pacifista, pero para que la libertad de las mujeres tenga ocasión de producirse, tienes que tener una sociedad pacífica bien establecida, donde no haya tensiones que, si se abren, afectan a la capacidad de ser libres de las mujeres", añadió la ponente y una de las organizadoras de estas conferencias que aboradarán la explicación teológica y feminista de atrocidades cometidas estos últimos años contra las mujeres, como los casos de Pellicot, Strauss Kahn, Epstein o Berlusconi.

Todo ello, en un marco de "tensión geopolítica" en donde "tenemos un mundo complejo donde China va a hacerse un lugar, Rusia no quiere abandonar el que tuvo y occidente está perpleja bajo la presidencia de una persona poco confiable".

En la primera jornada se abordaron "las vetas sadianas en nuestra cultura", para indagar acerca de la violencia que se ejerce contra las mujeres en la actualidad, mostrada por la pornografía o la prostitución, entre otros.

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En el acto de apertura también estuvieron presentes la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, así como sus antecesoras Ana González y Paz Fernández Felgueroso. También Vanesa Fernández, directora general de Igualdad del Principado de Asturias, Montserrat López Moro, edil de Cultura y Goretti Avello, directora de igualdad de Gijón.