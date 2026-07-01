La hija de Paz Padilla, "emocionada" al comerse un cachopo sin gluten en Gijón: "Pensaba que me iría de Asturias sin probarlo"

Irse de Asturias sin probar el cachopo debería estar prohíbido. Y Anna Ferrer Padilla, la hija de la cómida Paz Padilla, lo sabe. Ha estado en Gijón y ha conseguido comer un cachopo sin gluten con "su rebozado crujiente". La joven ha hecho una escapada con su prometido en su "último verano de solteros" y se ha mostrado "emocionada" porque pensaba que se iría de la región "sin poder probarlo".

La influencer lleva una dieta libre de gluten por una serie de problemas intenstinales y es por eso que acudió al restaurante El Palace, en Gijón, donde toda la carta es sin gluten. Pidieron una ensalada de tomate y un cachopo de ternera y jamón y queso para compartir. Eligieron la versión más tradicional y, tras probarlo, su conclusión: "muy bueno".

Lo más complicado, en opinión de la hija de Paz Padilla, era el rebozado porque "al ser sin gluten se suele caer ", pero pasó el examen.

"El sitio es muy cute (bonito)", comenta Padilla a su casi millón de seguidores. Promoción innmejorable para este local ubicado en la plaza del Marqués que reivindica la esencia de "los bares de toda la vida". Sirve desde platos más clásicos como las croquetas de jamón o una ensaladilla rusa a propuestas más sorprendentes e innovadoras. Dos ejemplos: el tartar de remolacha y el taco de carrillera, mole y cebolla roja encurtida.

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