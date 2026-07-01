El Jardín Botánico Atlántico firma el mejor primer semestre de su historia con más de 49.000 visitantes

El Jardín Botánico Atlántico ha registrado el mejor primer semestre desde su apertura al alcanzar los 49.251 visitantes entre enero y junio. La cifra supone un incremento de 11.310 personas respecto al mismo periodo del año pasado y supera en 6.589 visitantes el anterior récord, que databa de 2015.

Récord antes del verano

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, valoró estos datos como una muestra de la consolidación del equipamiento. “Es la mejor prueba de que este museo verde se ha consolidado como un referente cultural y científico”.

El edil aseguró además que estos resultados avalan la línea de trabajo desarrollada durante el mandato para reforzar la oferta del Jardín. “Es un hecho más que confirma que el trabajo que hemos desarrollado durante este mandato para reforzar la programación del Jardín Botánico es un éxito”.

Tras cerrar el mejor arranque de año de su historia, el Jardín Botánico inicia ahora la temporada estival, tradicionalmente la de mayor afluencia de público. Como principal novedad, la programación de verano incorporará por primera vez la finca de La Isla, ampliando así los espacios y las actividades dirigidas a los visitantes.