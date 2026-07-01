La Mesa de Comercio de Gijón inicia su actividad con la vista puesta en las actuaciones previstas para 2026
Dicho órgano ha celebrado este miércoles su primera sesión de trabajo con el objetivo de hacer un seguimiento de las medidas incluidas en esta hoja de ruta para el sector
Este espacio de coordinación reúne a las distintas áreas municipales implicadas en el desarrollo del plan, junto con la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, y está presidido por la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega. Entre sus funciones se encuentran supervisar el grado de ejecución de las actuaciones previstas, evaluar su desarrollo y servir como canal para recoger propuestas y sugerencias de los diferentes agentes implicados.
Durante este primer encuentro, los participantes analizaron el plan de actuación correspondiente a 2026 y constataron el buen ritmo de implantación de las medidas previstas para este ejercicio. Entre los asuntos tratados figuraron la implantación de sistemas de consignas para la recogida de compras, la elaboración de un mapa de locales comerciales vacíos, los convenios dirigidos a la promoción y digitalización del comercio, las iniciativas para fomentar la economía circular y el relevo empresarial, entre otros proyectos.
Fijadas las prioridades para el sector
Asimismo, los integrantes de la Mesa coincidieron en subrayar la importancia de contar con una planificación estratégica que marque las líneas de actuación para un sector con un peso determinante en la economía local y que, además, influye directamente en ámbitos como el empleo, el urbanismo, la movilidad, la sostenibilidad y la calidad de vida de la ciudadanía.
La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, destacó que la Mesa de Comercio constituye “un gran instrumento para la escucha activa sobre la problemática y las propuestas de un sector que hace ciudad como ningún otro y que es capaz de aportar tradición a la vez que innovación y, sobre todo, imprimir un carácter propio y diferencial a la ciudad”.
Tras esta primera reunión, el siguiente paso será continuar impulsando las iniciativas recogidas en el plan vigente y comenzar a definir las actuaciones que formarán parte del programa de trabajo previsto para 2027.
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