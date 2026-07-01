El Mundial también se juega en Metrópoli: las camisetas de las selecciones toman el festival /

Las camisetas de grupos de música conviven estos días en Metrópoli con otro tipo de equipaciones. Basta con pasear por el recinto ferial Luis Adaro para encontrarse aficionados luciendo los colores de España, Brasil, Paraguay, Francia o Portugal. El Mundial también ha llegado al festival gijonés, donde muchos asistentes aprovechan los conciertos y las actividades sin perder de vista el torneo.

En la zona ‘gaming’, Gabriel Cándido pasea con su familia mientras su hijo juega con la camiseta de Brasil. “A él le gusta mucho el fútbol”, explica el padre, de origen brasileño, mientras el pequeño no duda al elegir a su ídolo: “Neymar”. Aunque prefieren seguir los partidos desde casa, celebran que el fútbol también tenga espacio en el festival. “Está muy guay. Ojalá España pase”, comentan sobre la retransmisión prevista este jueves en el recinto.

No muy lejos, Diego González disfruta de los videojuegos con la camiseta de Francia y el dorsal de Zidane a la espalda. El Mundial también marca su jornada en Metrópoli. “Los partidos los sigo por el móvil”, explica. Entre fútbol y festival no tiene dudas. “Me gusta más ver el Mundial, pero si se puede ver aquí en Metrópoli, mejor todavía”.

La selección española también tiene una presencia destacada entre el público. José Hoyos llegó al recinto vestido con la camiseta de La Roja y confiesa que el torneo forma parte de su día a día. “Los partidos los sigo y luego miro los resúmenes en el móvil”, comenta mientras pide una cerveza. Sobre la pantalla gigante instalada para el encuentro de España se muestra convencido: “Es una buena idea para verlo todos juntos”. Mañana, asegura, no faltarán ni la camiseta ni la bandera.

También Pablo Fernández, con la camiseta de Portugal, combina ambos planes durante estos días. “Siempre buscamos un bar o lo vemos por el móvil”, explica mientras entra al recinto junto a Jessica Díaz. Ambos consideran un acierto que el festival incorpore el Mundial a su programación. “Así la gente puede estar aquí y seguir el fútbol al mismo tiempo”, señala. Aunque viste los colores portugueses, reconoce que, en un hipotético España-Portugal, “hay que ir con España”.

La mayor Fanzone de Asturias

El festival quiere aprovechar el tirón del campeonato y este jueves celebrará la que anuncia como la mayor Fanzone de Asturias para animar a la selección española. La programación arrancará a las 19.00 horas con una sesión de Rozas DJ, continuará con el concierto de la artista chilena Katteyes y, a las 21.00 horas, el escenario principal se transformará en una gran grada con la retransmisión del partido de España en una pantalla gigante. Tras el encuentro, La Mala Rodríguez pondrá el broche musical a una noche que unirá fútbol y conciertos en un mismo espacio.

La iniciativa ha sido bien recibida por los asistentes, que ven en ella una forma de no tener que elegir entre el Mundial y Metrópoli. Porque, al menos durante estos días, el recinto gijonés no solo reúne a miles de aficionados a la música y la cultura pop: también se ha convertido en un pequeño estadio donde las selecciones nacionales se pasean entre escenarios, videojuegos y food trucks.