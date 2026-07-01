Nuevo tropezón para el reglamento de Participación Ciudadana: suspendida la votación de enmiendas

El nuevo reglamento de Participación Ciudadana llamado a sustituir al vigente desde 2008 y que desde hace años reclama el movimiento vecinal no llegará al Pleno ordinario de julio para su aprobación inicial. Ese camino se truncó en la sesión de la comisión de Reglamentos convocada para votar las enmiendas presentadas por la oposición y que acabó siendo suspendida tras más de una hora de debate y quejas muy duras de todos los grupos que habían presentado enmiendas sobre el informe técnico elaborado desde la concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos, que encabeza el edil popular Abel Junquera, dando respuesta a sus iniciativas. Un tropiezo más en una tramitación que se ha dilatado a lo largo de los tres años del actual mandato municipal.

En esta ocasión no hubo discrepancias entre PSOE, Vox, IU y Podemos. Todos cargaron contra la «chapuza» de un informe que no daba cuenta de una veintena de las 80 enmiendas presentadas en total, donde el desorden hacía casi imposible vincular las respuestas a una enmienda concreta, donde había enmiendas que se consideraban inadmitidas sin justificar la razón y donde, en varios casos, más que valoraciones técnicas para razonar la estimación o desestimación de la enmienda se daba una contestación política a la propuesta. La edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, optó incluso por abandonar una comisión que se dio por zanjada tras dos votaciones.

El presidente de la comisión de reglamentos, el también popular Rodrigo Pintueles, fue quien decidió finalmente aplazar la reunión hasta el próximo día 10. Tiempo que se da al equipo de Atención a la Ciudadanía para rehacer el informe. Al texto había presentado 19 enmiendas el PSOE, 8 Vox, 22 IU y 31 Podemos. Los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, también había hecho llegar al presidente de la comisión una solicitud de retirada total del proyecto de reglamento. Una petición política que en el informe técnico da el tratamiento de enmienda a la totalidad desestimándola por «haber sido formulada en términos muy genéricos que no permiten un análisis en profundidad de su estimación. Al no existir criterios de valoración suficientes se desestima la misma». El proyecto normativo de este reglamento fue aprobado en la Junta de Gobierno, integrada por ediles de Foro y PP, el pasado 21 de abril.

Entre otros asuntos, el reglamento fija de manera más completa las fases de los procesos participativos, los hace obligatorios en materias relevantes como la revisión del PGO o la aprobación de planes estratégicos organiza el modelo de presupuestos participativos y regula la consulta popular y la iniciativa ciudadana.