La playa verde de Gijón encara su recta final con la petición de más zonas de sombra y la esperanza de que impulse la zona: "Es una gran alternativa"

A escasos cuatro días para recibir a sus primeros visitantes, los operarios municipales trabajan a destajo para ultimar retoques en la playa verde de Gijón de cara a su inauguración, el lunes 6 de julio, en la que estará presente el ilustre playu que le dará nombre: Luis Enrique Martínez, exjugador del Sporting y actual entrenador del Paris Saint-Germain, equipo campeón de Europa. La Alcaldía dio a conocer este reconocimiento hace un mes y este mismo miércoles la Junta de Gobierno Local aprobó el nombramiento por "encarnar en su propia historia vital la identidad deportiva de la ciudad", destacan.

Estos trabajos, que se esperan que estén terminados antes de la próxima semana corresponden a la primera fase de un plan que va más allá de otorgar a Gijón una alternativa para disfrutar del sol cerca de la costa. Lo que hasta hace unos meses era un solar sin uso, se espera que sea una zona de ocio y disfrute frente a la escalera 20 de San Lorenzo. Para este verano, gijoneses y veraneantes tendrán a su disposición una zona de 5.738 metros cuadrados, de los cuales el 84% son de zona de descanso. "Todo lo que sea añadir verde a la ciudad, es bienvenido", resumía Elisabeth Díaz que, observando el terreno, iba más allá en su opinión. "Así de primeras sí que echo de menos algo más de árboles o zonas que den sombra", añadía.

El mismo motivo esgrimió Mila García, que veía algo prematura la apertura. "No me acaba de convencer del todo, tantos meses de obra y me parece que es un prao con unas cuantas palmeras que todavía no han crecido para dar sombra", explicaba, mientras que, a su lado, Carmen Perera mencionaba que ha seguido de cerca las obras donde "día tras día había mogollón de operarios trabajando". Sus expectativas se han visto algo rebajadas al ver que, por el momento, el espacio ofrece "un lugar para tomar el sol", aunque "todavía queda conocer como queda el proyecto definitivo".

"El cambio es notable", reconocía José Manuel Fernández que lo que más orgullo le producía era que Luis Enrique diese nombre a la playa verde. "Yo lo fichaba para el Sporting. Hasta de jugador", comentaba entre risas con José Antonio Fernández. "La idea está muy bien, a la gente forastera le va a encantar poder disfrutar de un pasaje natural único y aquí al lado de la playa", apuntaba José Antonio Fernández, que también se percató de "la pila bancos que han puesto" y de la oportunidad que ofrece para una zona que estaba "algo abandonada". "Le va a dar vida a la zona, los nuevos pisos que hay por aquí se ven muy beneficiados también y a la larga va a ser muy beneficioso", matizaba.

En su primer día de vacaciones, Marisol Palacios disfrutaba junto a José Javier Herencias de un paseo por la costa gijonesa. Talaverana con residencia en La Calzada, se mostraba con ganas de disfrutar de la playa verde. "En días de calor, San Lorenzo se llena de gente y Poniente no me gusta. Es una gran opción y no me importa dar un paseo y venir a un sitio bonito y con menos gente", sintetizaba Palacios. "Está muy despejado, no te molestan los edificios y veo que hay bastantes sitios para tomar algo", añadía Herencias destacando otras ventajas de la playa verde.

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A partir de la semana que viene este nuevo espacio estará disponible para su uso. Será a la vuelta del verano cuando se retomen las labores de rehabilitación en una segunda fase en la que irán añadiendo equipamientos y avanzando en los trabajos en la segunda zona más amplia, de 14.513 metros cuadrados, que acogerá zonas de deporte, espacios educativos y de ocio, revitalizando la costa gijonesa.