Sombra, agua y mobiliario para descansar: los refugios contra el calor que IU y Podemos piden para Gijón

El fallecimiento de 37 personas en Asturias en mayo y 49 en junio por causas atribuibles al calor son solo dos de los muchos datos cuantitativos sobre los que Javier Suárez Llana (IU) y Olaya Suárez (Podemos) asientan su iniciativa plenaria a favor de un plan de adaptación de la ciudad al cambio climático. Un plan que arrancaría, en el corto plazo, con la creación de una red de refugios climáticos repartidos por todos los barrios de la ciudad y aprovechando tanto los parques y jardines como los equipamientos municipales, especialmente los centros educativos y los centros de mayores.

Interiores o exteriores estos refugios deben convertirse en espacios donde los vecinos puedan huir del calor. Espacios con zonas de sombra en el caso de los parques y de acceso libre y universal, con horarios amplios, donde la temperatura no supere los 25,7 grados, hay disponibilidad de agua para hidratarse y mobiliario donde poder descansar si se ubican dentro de edificios. La proposición plenaria, además, complementa, esta red con el diseño de otra: una de itinerarios ciclopeatonales seguros y sombreados que las conecten y a su vez enlacen con los principales equipamientos públicos de la ciudad.

"Esta es una proposición que se basa en la evidencia científica y por eso lo primero que vamos a hacer en el Pleno es aportar datos. No para convencer a los negacionistas climáticos que sabemos que se sientan en el salón de plenos pero sí para avalar una propuesta que es evidentemente política pero que se basa en la ciencia", concretó Suárez Llana, portavoz de IU, antes de recopilar datos sobre el incremento de las temperaturas en los últimos años y el aumento en días e intensidad de las denominadas olas de calor.

Olaya Suárez y Javier Suárez Llana, en la presentación de su iniciativa plenaria. / Lne

"Podemos pensar que como vivimos en el Norte no hace falta hacer frente al calor extremo y no es así. Toca tomar medidas ya porque el planeta no se va a enfriar y nuestra ciudad, tampoco", concretó Olaya Suárez, portavoz de Podemos, al reivindicar esa red de refugios climáticos de la que carece Asturias pero que ya es una realidad en las grandes capitales vascas. Tanto IU como Podemos entienden como una prioridad defender del calor sobre todo a niños y mayores como franjas de población más vulnerables.

De cara a impulsar una transformación más profunda de Gijón en su adaptación al cambio climático desde IU y Podemos se defiende que el punto de partida estaría en la aplicación de las medidas que ya se definen en el Plan Director de Naturalización Urbana y el Plan de Movilidad Sostenible. Ambos impulsados por el anterior equipo de gobierno, como se encargó de recordar el portavoz municipal de IU.

"Hay es que empezar a adaptar la ciudad. Esto incide en espacios públicos y en equipamientos pero deberíamos empezar a pensar en adaptar el conjunto del concejo. También las viviendas, los centros de trabajo...", concretaron los promotores de la iniciativa.