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"Tierra", la revista que luce Asturias ante sus turistas

Participantes en la presentación de la revista.

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Gijón ejerció de anfitriona en la presentación del nuevo número, el cuarto, de la revista "Tierra", que busca "lucir Asturias" ante sus visitantes y que está presente en 5.000 habitaciones de 90 hoteles de Asturias.

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