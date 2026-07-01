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Veinte casetas en el paseo de Begoña y Jardines de la Reina: claves de un Paseo Gastro de Gijón que se abre a hosteleros de toda Asturias

Los establecimientos gijoneses tendrán preferencia en el proceso de selección, que acaba de abrir el plazo de solicitudes

Paseantes por las casetas del Paseo Gastro en Begoña.

Paseantes por las casetas del Paseo Gastro en Begoña. / Juan Plaza

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Carlos Tamargo

El Paseo Gastro, una de las citas de ocio de la Semana Grande de Gijón, vuelve este mes de agosto y lo hace con novedades. En concreto, las casetas de la calle Claudio Alvargonzález pasarán a los Jardines de la Reina, manteniéndose la ubicación habitual del paseo de Begoña, y el evento se abre por primera vez a hosteleros de toda Asturias.

Esta nueva edición del evento gastronómico se celebrará del 5 al 16 de agosto. Serán veinte las casetas participantes, repartidas entre el paseo de Begoña (14 casetas) y los Jardines de la Reina. ¿El objetivo? "Ofrecer a gijoneses y visitantes una oferta gastronómica amplia, de calidad, y complementaria a la existente en los establecimientos hosteleros de la ciudad", detallan los impulsores del Paseo Gastro.

El proceso de participación se acaba de abrir hasta el próximo 8 de julio. Por primera vez podrán presentarse hosteleros de toda la región, pero eso sí, los negocios cuya sede fiscal esté en Gijón tendrán preferencia en el sorteo. Otra de las noveades, que atañe especialmente a los hosteleros, es que este año no existirá un pedido mínimo de cerveza para los hosteleros participantes.

En caso de haber más establecimientos hosteleros inscritos que casetas, detallan desde Divertia y Otea, organizadores del Paseo Gastro, la asignación de las mismas se realizará mediante sorteo el próximo jueves 9 de julio. Ese mismo día se darán a conocer los establecimientos adjudicatarios de las casetas.

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La cuota de participación para los establecimientos es de 3.800 euros + IVA.

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