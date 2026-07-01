Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Vía libre a Quirón: el gigante sanitario podrá instalarse en Nuevo Gijón tras tumbar el TSJA el último impedimento legal

El alto tribunal asturiano considera que la acuerdo entre la empresa y el Ayuntamiento de Gijón para la permuta de parcelas es legal

Esta permuta de parcelas permite que el hospital privado pueda llegar al barrio de la zona sur y de paso que Cabueñes pueda tener sus nuevos accesos tras la ampliación

Novedades en la llegada de Quirón a Gijón

Novedades en la llegada de Quirón a Gijón / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Noticia de impacto para la sanidad local y regional. Quirón Salud ve el camino despejado para poder construir su hospital privado en Gijón. El Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ha tumbado el recurso interpuesto por la Corriente Sindical de Izquierdas interpuesto por el sindicato sobre el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento y la empresa sanitaria para la permuta de unas parcelas. El sindicato entendía que dicha permuta, que consistía en cambiar unos terrenos en Cabueñes, claves para la ampliación del principal hospital público del concejo, por las que la empresa necesitaba en el barrio de Nuevo Gijón, era ilegal. Sin embargo, entiende el Tribunal Superior de Justicia que no es así.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Para realizar este cambio de unos terrenos por otros era necesaria una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística. Esta modificación cambiaba la calificación de las parcelas del ámbito conocido como APU-NGN-03 pasando dichos espacios de equipamiento público a dotacional privado. La Corriente Sindical de Izquierdas entendía que eso no podía ser debido a que el planteamiento era posibilitar la entrega de suelo municipal a una empresa privada sin que hubiera un concurso público y con un precio por debajo del mercado. Entendía que los terrenos en Cabueñes que necesita el Ayuntamiento y que tenía Quirón, los que son claves para los accesos a Cabueñes, debían ser una cesión obligatoria y gratuita por lo que deberán ser de carácter demanial y no podían acabar en manos particulares.

En base a eso había presentado varios argumentos que, sin embargo, no han sido tenidos en cuenta por parte del Tribunal Superior de Justicia que da la razón en este caso al Ayuntamiento. De esta forma, Quirón tiene vía libre para instalarse en Gijón.

La firma, de hecho, ya venía desde hace semanas dando visos de que seguía interesado en un proyecto que se conoce desde hace varios años pero que estaba parado por esta razón. La alcaldesa Carmen Moriyón confirmó hace pocos días lo que ya el pasado domingo Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, señalaba en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA: las relaciones del Ayuntamiento con la empresa sanitaria, que se habían tensionado en estos últimos meses ante la ausencia de avances, recuperan el rumbo. 

Noticias relacionadas

La Regidora señaló que la entidad le ha trasladado su intención de seguir adelante con el proyecto y ratifica que las parcelas necesarias para ampliar Cabueñes serán cedidas al Principado este año. De esta forma y con esta cesión de paso se logra un avance importante de cara a la ampliación del Hospital de Cabueñes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
  2. Fallece a los 44 años Lorena Cotarelo, secretaria de la Fundación Gijón Rural
  3. El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja
  4. Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
  5. Compra un viejo hotel de cinco plantas con restaurante en Gijón, se pone a reformarlo y nada es como esperaba: 'Pensé que sería pintar y ya, y qué va, es un follón grande
  6. El edificio histórico de la calle Covadonga vuelve al mercado por 2,8 millones
  7. Habla la gijonesa que sufrió una odisea para volar con su máquina de diálisis y que necesitó de la Guardia Civil para embarcar: 'Volvía de mi luna de miel
  8. Gijón rinde tributo a los Claretianos, Massiel, Kike Figaredo y la Feria del Libro: 'Sois el retrato de lo que somos y la brújula de lo que aspiramos a ser

"Sidecars" conquista Metrópoli con un concierto cargado de himnos y un público entregado

"Sidecars" conquista Metrópoli con un concierto cargado de himnos y un público entregado

Vía libre a Quirón: el gigante sanitario podrá instalarse en Nuevo Gijón tras tumbar el TSJA el último impedimento legal

Vía libre a Quirón: el gigante sanitario podrá instalarse en Nuevo Gijón tras tumbar el TSJA el último impedimento legal

Del "Pac-Man" al simulador de Fórmula 1: la zona "gaming" se consolida como uno de los grandes atractivos de Metrópoli

Del "Pac-Man" al simulador de Fórmula 1: la zona "gaming" se consolida como uno de los grandes atractivos de Metrópoli

Carlos Cortiñas, nuevo presidente de los rotarios de Gijón, que suma socios: "Debemos aligerar las formas y centrarnos en la acción"

La Escuela Feminista Rosario de Acuña abre sus puertas en Gijón con el foco puesto en la crueldad sexual

La Escuela Feminista Rosario de Acuña abre sus puertas en Gijón con el foco puesto en la crueldad sexual

Habla la gijonesa que sufrió una odisea para volar con su máquina de diálisis y que necesitó de la Guardia Civil para embarcar: "Volvía de mi luna de miel"

Un eclipse de sol para compartir en Gijón: amigos, familias y curiosos se preparan para vivir un día "único en la vida"

Un eclipse de sol para compartir en Gijón: amigos, familias y curiosos se preparan para vivir un día "único en la vida"

El Asunción Club de Fútbol eleva el tono contra el Ayuntamiento por un convenio para el campo de la Laboral: "Nos están toreando"

El Asunción Club de Fútbol eleva el tono contra el Ayuntamiento por un convenio para el campo de la Laboral: "Nos están toreando"
Tracking Pixel Contents