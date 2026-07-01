Vía libre a Quirón: el gigante sanitario podrá instalarse en Nuevo Gijón tras tumbar el TSJA el último impedimento legal

Noticia de impacto para la sanidad local y regional. Quirón Salud ve el camino despejado para poder construir su hospital privado en Gijón. El Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ha tumbado el recurso interpuesto por la Corriente Sindical de Izquierdas interpuesto por el sindicato sobre el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento y la empresa sanitaria para la permuta de unas parcelas. El sindicato entendía que dicha permuta, que consistía en cambiar unos terrenos en Cabueñes, claves para la ampliación del principal hospital público del concejo, por las que la empresa necesitaba en el barrio de Nuevo Gijón, era ilegal. Sin embargo, entiende el Tribunal Superior de Justicia que no es así.

Para realizar este cambio de unos terrenos por otros era necesaria una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística. Esta modificación cambiaba la calificación de las parcelas del ámbito conocido como APU-NGN-03 pasando dichos espacios de equipamiento público a dotacional privado. La Corriente Sindical de Izquierdas entendía que eso no podía ser debido a que el planteamiento era posibilitar la entrega de suelo municipal a una empresa privada sin que hubiera un concurso público y con un precio por debajo del mercado. Entendía que los terrenos en Cabueñes que necesita el Ayuntamiento y que tenía Quirón, los que son claves para los accesos a Cabueñes, debían ser una cesión obligatoria y gratuita por lo que deberán ser de carácter demanial y no podían acabar en manos particulares.

En base a eso había presentado varios argumentos que, sin embargo, no han sido tenidos en cuenta por parte del Tribunal Superior de Justicia que da la razón en este caso al Ayuntamiento. De esta forma, Quirón tiene vía libre para instalarse en Gijón.

La firma, de hecho, ya venía desde hace semanas dando visos de que seguía interesado en un proyecto que se conoce desde hace varios años pero que estaba parado por esta razón. La alcaldesa Carmen Moriyón confirmó hace pocos días lo que ya el pasado domingo Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, señalaba en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA: las relaciones del Ayuntamiento con la empresa sanitaria, que se habían tensionado en estos últimos meses ante la ausencia de avances, recuperan el rumbo.

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La Regidora señaló que la entidad le ha trasladado su intención de seguir adelante con el proyecto y ratifica que las parcelas necesarias para ampliar Cabueñes serán cedidas al Principado este año. De esta forma y con esta cesión de paso se logra un avance importante de cara a la ampliación del Hospital de Cabueñes.