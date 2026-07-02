El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”

Dos meses y medio después del accidente que pudo acabar en tragedia en la carretera del Alto del Infanzón en Gijón, Zaira Hinojosa volvió este jueves a recordar aquel día. Esta vez, sin sirenas, sin el ruido del metal y sin la tensión de aquellos segundos que marcaron su vida. Lo hizo rodeada de aplausos, flores y palabras de agradecimiento.

La Asociación de Vecinos de San Julián de Somió quiso reconocer públicamente la actuación de la joven conductora de ALSA, de 26 años, cuya rápida reacción al volante evitó que el accidente registrado el pasado 18 de abril tuviera consecuencias mucho más graves. En el acto participaron el presidente de ALSA, Jacobo Cosmen, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, responsables de los servicios de emergencia, representantes vecinales y vecinos, que arroparon a la conductora en un emotivo homenaje en el que recibió un escrito conmemorativo y un ramo de flores. La jornada concluyó con un pincheo entre los asistentes.

El accidente ocurrió cuando dos vehículos realizaron maniobras imprudentes y uno de ellos terminó impactando contra el autobús que cubría la línea regular entre Villaviciosa y Gijón. El vehículo volcó tras recorrer varios metros desestabilizado, aunque la maniobra de Hinojosa evitó que el autocar se precipitara por el desnivel existente junto a la calzada, una circunstancia que pudo haber multiplicado la gravedad del siniestro.

Una decisión tomada en segundos

La emoción seguía siendo evidente en el rostro de la conductora. “En ese momento no lo piensas, pero después reflexionas y dices: ‘¿Y si mato a doce personas?’. Yo no pensaba en si me mataba yo, pensaba en si mataba a las doce personas que llevaba. Para mí eso fue muy duro”.

Hinojosa reconoce que el accidente empezó a pesar realmente cuando terminó todo. “El primer mes fue horrible. No me podía mover, no podía hacer absolutamente nada. Luego empecé a mejorar poco a poco, aunque todavía sigo con secuelas”.

Las lesiones no aparecieron de inmediato. Al principio los médicos pensaron que se trataba únicamente de dolores musculares, pero unos días después comenzaron los problemas en la cadera. “Me levanté una mañana y no podía moverme. Ahí ya vimos que había algo más. La recuperación va despacio, pero ya estoy mejor”.

El apoyo que nunca faltó

Si hay algo que destaca una y otra vez durante la conversación es el respaldo recibido por parte de ALSA y de sus compañeros. “El gerente me llama para preguntarme cómo estoy, recursos humanos también, mis compañeros… Para mí eso es un apoyo muy grande”. También recordó la imagen que encontró al abandonar el hospital. “Había compañeros esperándome fuera y la jefa de Tráfico estaba allí. Pensé que iba a estar sola en todo esto, pero fue todo lo contrario”.

Ese sentimiento volvió a aflorar durante el homenaje. “Cuando me dijeron que iban a hacer este acto pensé: ‘Uf, hablar en público no me gusta nada’. Pero luego entendí que era un agradecimiento y vine encantada. Estoy muy agradecida con todo el mundo”.

A sus 26 años y con apenas once meses de experiencia como conductora profesional, Hinojosa tuvo que resolver una situación límite en cuestión de segundos. “Yo actué porque quería vivir, claro, pero sobre todo pensé en la gente que llevaba detrás. Había personas de veinte años, otras mayores… Da igual la edad que tengas. Lo primero fueron ellos y luego ya fui yo”.

Tras esquivar el primer vehículo llegó un segundo impacto imposible de evitar. “El segundo coche vino de frente. Ahí ya no podía hacer nada. Se rompieron los manguitos del autobús y tuve que resolver la situación como pude”. Quien también vivió aquellos momentos con enorme angustia fue su padre, Javier Fernández. “Fue un susto enorme. No sabíamos si había víctimas ni la gravedad del accidente. Lo pasamos muy mal toda la familia”.

Dos meses y medio después reconoce que jamás imaginaron un reconocimiento como el que recibió su hija. “Estamos orgullosos. Salió todo bien dentro de lo que podía haber pasado y ella resolvió la situación de una manera extraordinaria”. Para él, el homenaje pone en valor una responsabilidad que muchas veces pasa desapercibida. “Al final es una trabajadora como cualquier otra, pero cuando llevas pasajeros la responsabilidad es enorme”.

El reconocimiento de todo un barrio

El acto comenzó con la lectura del acuerdo adoptado por unanimidad por la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de San Julián de Somió, presidida por Soledad Lafuente, para distinguir a Hinojosa por “su pericia profesional y decisión personal” al minimizar las consecuencias del accidente.

Posteriormente, la propia presidenta recordó que la actuación de la conductora evitó un desenlace mucho más dramático. “De no haber sido una buena profesional, estaríamos hablando de otros resultados mucho más complicados de olvidar”, afirmó durante su intervención.

El presidente de ALSA, Jacobo Cosmen, aprovechó el homenaje para reivindicar el trabajo diario de los conductores de la compañía. Explicó que la prioridad absoluta de la empresa es la seguridad de los viajeros y destacó que, pese a toda la formación y los medios disponibles, hay situaciones que solo pueden resolverse gracias a la capacidad de decisión del profesional que está al volante.

“Se encontró con una situación totalmente ajena a ella y, en cuestión de segundos, tomó la mejor decisión posible: dar prioridad absoluta a la seguridad”, señaló. Cosmen aseguró sentirse “muy orgulloso” de la actuación de Hinojosa y destacó que su comportamiento dignifica a toda la profesión.