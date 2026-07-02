Cabueñes llegará a 30 pacientes con el nuevo tratamiento de diálisis peritoneal a domicilio

El Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Cabueñes ha incorporado a su cartera de servicios el tratamiento de diálisis peritoneal a domicilio. "Una técnica que aportará mayor autonomía y calidad de vida a los pacientes con enfermedad renal crónica", concretan responsable sanitarios. Cuando el programa esté a pleno rendimiento, será posible atender a treinta pacientes crónicos, que se incorporarán de forma escalonada en función de las necesidades.

El servicio completa así su oferta de distintos métodos de diálisis, que ya incluía la hemodiálisis domiciliaria, y refuerza los procedimientos que pueden realizarse en el hogar para evitar desplazamientos frecuentes al hospital.

Este nuevo tratamiento de diálisis que presenta el hospital de Cabueñes destaca por su comodidad y flexibilidad, ya que utiliza la membrana peritoneal a para filtrar las toxinas y evitar el uso de accesos vasculares, además de proporcionar a las personas usuarias mayor independencia, lo que facilita la conciliación de la vida personal y laboral.

Esta ampliación del servicio se enmarca en la Estrategia Nacional para el Abordaje de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), impulsada por el Ministerio de Sanidad y avalada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El plan apuesta por priorizar las terapias domiciliarias como opción preferente de tratamiento sustitutivo renal, al considerar que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

El objetivo fijado a nivel nacional es que el 30% de las personas con diálisis utilicen estas modalidades domiciliarias