Covadonga Valdés representa el día a día de Gijón a través del arte y lo hace en la exposición 'Anuario Gijonés'

El Antiguo Instituto acogió este jueves la presentación de "Anuario Gijonés". Se trata de una nueva exposición de la artista Covadonga Valdés Moré, la cual reúne doce pinturas realizadas durante 2024. Ella misma cuenta que la muestra surgió de una manera espontánea con sus amigos para realizar un calendario de 2025 y ahora se ha transformado en una exposición abierta al público.

A la presentación de la exposición acudió la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón. La primera edil agredeció a la artista el trabajo realizado para representar algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como el Palacio de Revillagigedo o la Casa Natal de Jovellanos, destacando la sensibilidad con la que ha sabido reinterpretarlos. "Aunque pases mucho tiempo fuera, Gijón sigue estando en tu corazón, y eso se nota en tus obras", le dijo Moriyón a la autora.

La concejala de Cultura, Monserrat López Moro, recordó que la artista pertenece a una familia estrechamente ligada a la cultura gijonesa, pero Anuario Gijonés no pretende ser un homenaje sino una propuesta nacida de una experiencia personal. "Covadonga habla de Gijón desde una mirada propia", señaló López Moro.

La lluvia y el viento, presentes

La concejala destacó que en las pinturas aparecen elementos que forman parte de la identidad de Gijón, como la lluvia, el viento o la estrecha relación con el paisaje. "Vivimos en una ciudad donde el paisaje es muy importante". Quienes visiten la exposición van a reconocer escenarios de Gijón y situaciones cotidianas protagonizadas por personas paseando, disfrutando de la playa o compartiendo tiempo con familiares y amigos… En definitiva, se ve vida.

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La exposición podrá visitarse del 2 al 19 de julio y además de recorrer las doce obras el público tendrá la oportunidad de ver a la artista pintando en directo un mural que va a estar realizando en una de las paredes del espacio.